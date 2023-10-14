Cevdet Yılmaz açıkladı: Sertifikalı tohum üretim 2022 yılında 1,36 milyon tonu aştı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin EXPO açılışına katıldı. Programa Yılmaz'ın yanı sıra; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise programa video konferans yöntemi ile katılarak, vatandaşlara seslendi.



'BİR AN ÖNCE AYAĞA KALKMALIYIZ'



Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vakit kaybetmeden depremden etkilenen tüm şehirleri altyapısı, üst yapısı, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla ayağa kaldırmaya odaklanılması gerektiğini söyledi. Bu organizasyonu yalnızca ticari fuar olarak görmekten öte bir eğitim ve farkındalık şöleni olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her birinize en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Binlerce yıllık köklü bir tarihe, kültürel ve doğal zenginliklere sahip Kahramanmaraş ne yazık ki 8,5 ay önce asrın felaketi dediğimiz depremlerle sarsıldı. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız bu acı günlerden sonra vakit kaybetmeden depremden etkilenen tüm şehirlerimizi altyapısı, üst yapısı, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla ayağa kaldırmaya odaklandık. Böylesi bir felaketten kısa bir süre sonra EXPO gibi uluslararası bir organizasyonun yapılabiliyor olması bölgedeki iyileşmenin ve direncinin en güzel göstergesidir. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza, belediyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyemizin gayretleriyle gerçekleşen EXPO organizasyonu, o zor günlerden sonra, Kahramanmaraş’ın eskiden daha güçlü şekilde ayağa kalkacağının kanıtıdır. Küresel deneyim paylaşımına ve iş birliğine ilham vermenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni ortaklıkları teşvik eden EXPO, gerçekleştiği bölgelere değer katmaktadır. Dünyanın eğitim, kültür ve tarih olimpiyatları olarak değerlendirebileceğimiz EXPO’lar, ülkelerin birikimlerini daha yaşanabilir bir dünya için paylaştıkları bir platformdur. Bu organizasyonu yalnızca ticari fuar olarak görmekten öte bir eğitim ve farkındalık şöleni olarak görüyoruz" dedi.



'SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ 2022 YILINDA 1,36 MİLYON TONU AŞTI'



Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan Türkiye'nin, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda ihracat yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnsanlığın temelinin Rabbimizin bize emanet ettiği doğada, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmek olduğuna inanıyoruz. Politikalarımızı da sahip olduğumuz bu yaklaşımla çevre, doğa ve iklim dostu çerçevede oluşturmaktayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 21 yıldır hem merkezi hem de yerel yönetimlerde 'Çevreye saygılı şehircilik' ilkesini benimsemiş durumdayız. 81 ilimizi millet bahçeleri ve yeşil koridorlar ile kuşatırken bir taraftan da orman varlığımızı artıran ülkeler arasında yer alıyoruz. EXPO’nun ana temasını oluşturan bitkisel üretim, ülkemizde 2022 yılında 128,6 milyon tona ulaşmıştır. Bitkisel üretim değeri ise; 2002- 2021 döneminde 32 milyar TL seviyesinden, geçtiğimiz yıl 306,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Sertifikalı tohum üretim miktarı 2022 yılında 1,36 milyon tonu aşmış durumdadır. Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan ülkemiz, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda ihracat yapan ülke konumundadır. 12 ay boyunca süs bitkisi üretimi yapılabilen ülkemizde geçen yıl ihracat seviyesi 145 milyon doları bulmuştur. Bu rakama sera alanlarımızın yüzde 91’inde sebze, yüzde 8’inde meyve ve sadece yüzde 1'inde süs bitkileri yetiştirerek ulaştıysak ülkemizin asıl potansiyelini henüz harekete geçmediğini ifade edebiliriz. Biz elbette bu seviyeyi yeterli görmüyor, bahçecilik ürünleri ihracatında küresel payımızı artırmak istiyoruz. Kahramanmaraş Botanik EXPO’nun bu anlamda bir dönüm noktası olacağına inanıyor, Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm şehirlerimizde bitkisel üretimin artmasını temenni ediyoruz. Sera alanlarını, verim ve kaliteyi artırmak üzere rehabilite ederek modernleştireceğiz. Bitkisel üretim ve bahçecilik ürünleri dahil tarımsal üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. EXPO vesilesiyle Kahramanmaraş ve çevre illerdeki üreticilerimizi uluslararası iş birliklerini artırmaya ve teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmaya davet ediyoruz."