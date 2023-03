Çetin Bey’siz 33 yıl

Haberin Devamı

İstanbul Suadiye’deki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Çetin Emeç’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 10.30’da düzenlenen törene Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, gelini Lale Emeç, torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, eski CHP milletvekili gazeteci Oktay Ekşi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazeteciler Doğan Satmış, Bedri Kayabal, Ertuğ Karakullukçu, İsmail Er, Erdoğan Uğurlu, Çetin Emeç’in asistanı Nebahat Ercan, Eşref Aydın ve İrfan Özcan katıldı. Çetin Emeç için Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi.



HER KONUDA MESLEĞİNİ ÖNDE TUTARDI

Anma töreninde konuşan Doğan Hızlan şunları söyledi: “Rahmetli arkadaşımız Çetin Emeç’i anmak için toplandık. Genel Yayın Müdürü Ahmet Hakan İstanbul dışında olduğu için onu da benim temsil etmemi söyledi. Ben böylece iki kişiyi temsil etmiş oluyorum; kendimi ve onu. Çetin Emeç sadece bizim için iyi bir gazeteci, iyi bir dost değildi, her bakımdan da basında, yayın dünyasında, dürüstlüğün, taviz vermezliğin de bir temsilcisiydi. Her zaman işini, her konuda mesleğini önde tutardı. Her zaman bir ailevi işi unutur, başkasını unutur, kendisini işine verir ve öyle çalışırdı. Şimdi tabii isterdik ki Çetin Emeç’i burada anarken, Çetin Emeç’in hakkında konuşma yaparken, onun katilinin de bulunması gerekirdi. Biz de hiç olmazsa, bir dostumuzu öldürenler cezasını buldu diye tatmin olurduk. Ama ne yazık ki bu açıdan yine Çetin Emeç bizim kalbimizde yaşıyor. Basın tarihinde yaşıyor. Ve bütün bunların ötesinde taviz vermezliğin, iyi bir gazeteciliğin de simgesi oluyor. Simge adlar çok önemlidir. Çünkü her kuşaktan biri bir mesleğe başladığında bir simge arar. İşte bu simge adlardan biri de Çetin Emeç’ti.”



IŞIK SAÇMAYA DEVAM EDECEKLER

CHP eski milletvekili ve gazeteci Oktay Ekşi de “Onun en önemli taraflarından biri gazeteciliğe bağlılığı kadar Atatürk ilkelerine ve Atatürk’e bağlılığı idi. Onu kaybetmek zaten aslında Atatürk ilkelerine karşı olan insanların Atatürk’ten hınç alma amacıyla yaptıkları bir aşağılık suikast idi. Umuyorum ki bundan sonraki yıllarda da bu iki isim de toplumumuza ışık saçmaya devam edeceklerdir ” dedi

Gazeteci Ertuğ Karakullukçu da törende, uzun yıllar birlikte çalıştığı Çetin Emeç’i şu sözlerle andı: “İşine karşı çok titizdi. Bütün haberlere yetişmek isterdi. Noktasına, virgülüne sonuna kadar devam ederdi. Çetin Bey önüne haber olarak her ne gelse onu tutar ve sayfaya yansıtırdı. Tepeden tırnağa pür gazeteciydi.”



DEDEMİ HİÇ TANIMASAM DA EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUM

- Çetin Emeç’in torunu Selin Birol da anmada duygusal bir konuşma yaptı:

“Dedemi hiç tanımadım. Ama şunu söyleyebilirim ki dedem gibi insanları, eğer varsa ki birkaç insan var biliyorum el üstünde tutmalıyız diye düşünüyorum. Dedem şu an hayatta olsaydı belki bir sürü şey daha farklı olurdu. Ben de ailem de sürekli bunu düşünüyoruz. Neler değişik olabilirdi, ne olabilir? Dedemin eksikliğini, tanımasam bile sürekli hissediyorum ve ne kadar iyi bir insan olduğunu etraftan duymak, onu sürekli güzel anmak çok mutlu hissettiriyor. Umuyorum ki onun gibi insanların sayısı artar. Dedem gibi insanlar olursa bence ülke daha iyi bir yere gelir. Dürüst, saygın ve işine gerçekten aşk ile bakan... Teşekkür ederim. Dedemi sevgi ve saygıyla anıyoruz.”



SİNAN ERCAN’IN YERİ HİÇ DOLMADI

- Saldırıda Çetin Emeç’le birlikte öldürülen şoförü Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında eşi Ayşe Ercan ve oğlu Müfit Ercan tarafından anıldı. Sinan Ercan’ın mezarı başında oğlu Müfit Ercan ile birlikte dua okuyan eşi Ayşe Ercan, “33 yıl oldu Sinan’ı kaybedeli. İyisiyle, kötüsüyle bir 33 yıl geçirdik. Yeri hiç dolmadı. Onu hiçbir zaman unutmadık. Acısı her zaman içimizde. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” dedi.