Çeşme yaza hazır

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Pandemide tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanlar evlerinden çalışırken yazlıklar kışın da doluydu. Bu iki yılın en popüler yerlerinden biri de Çeşme oldu. Yazları 1 milyondan fazla insanı ağırlayan Çeşme’nin kış nüfusu da çok yüksekti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı çok eskiden tanırım. Hayatını Çeşme’nin tanıtılmasına adamıştır. Siyasete girdikten sonra da Çeşme’nin sağlıklı, planlı büyümesi için çalışmaya başladı. Kendisine “Başkanım...” diyorlar ama Çeşmeliler için “Bizim Eko” dur.

Herkes için salgın zor bir dönem oldu. Ama belediye başkanları için farklı yönetilmesi gereken bir süreçti. Hele Çeşme gibi yaz nüfusuna yaklaşan yerler için daha zordu. Ekrem Oran bu dönemde sosyal projelere ağırlık verdi. Özellikle 65 yaş üzeri nüfus için evde bakımdan hizmetlere kadar geniş bir hizmet ağı kullandı.





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Altyapı güçlendirildi. Çeşme’nin merkezi müthiş bir meydana kavuştu. İnsanlar denizle buluştu. Çeşme Kalesi’nin çevresi modernleşti. Hep söylüyorum. Fransa’nın Riviera’sı varsa, Türkiye’nin de Çeşme’si var.

Cumhuriyet Meydanı 21 bin 299 metrekarelik bir alan. Yakında buraya Çeşme Kent Müzesi de geliyor. Ekrem Oran, “Çeşme’ye Avrupa standartlarında bir meydan kazandırdık. Vatandaşlarımız meydandan denize girebilecek. Güneşlenme teraslarından oluşan üçüncü etaba da başlıyoruz. Çeşme’nin her bir yeri ayrı güzel olacak” diyor. Gümrük Binası restore ediliyor, burası Çeşme Kent Müzesi olacak. Bu yıl açılacak.





Çeşme’nin farklı noktalarında ücretsiz WiFi başladı. Özellikle gençler bu hizmetten çok memnun. Sağlık alanında Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmette, evde bakıma da yardımcı olunuyor. Çeşme’ye yakışan sosyal projelerden biri de Masal Evleri... Ovacık’taki ikinci Masal Evi’ni Başkan Oran ile beraber gezdik. Başkan bu evlerin Çeşme’nin her yerinde olmasını istiyor. “Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar” diyor.

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PATİLİ DOSTLARA PARK

Ve sokak hayvanları... Çeşme’de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavisi için Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniği kuruldu. Nakil araçları alındı, ameliyathaneler hazırlandı. Alaçatı Çamlık’ta Pati Park açıldı.

İSTEDİĞİN YERDEN DENİZE

Ilıca, Yıldız Burnu deyince aklıma çocukluğum, gençliğim gelir. Ilıca Yıldız Burnu’na yeni bir rekreasyon alanı kazandırıldı. Ilıca’da yıllardır atıl durumda bulunan alana plaj, yürüyüş ve bisiklet yolu yapılarak vatandaşların hizmetine açıldı. Başkan Oran ile gezerken çocukluğuma gittim. Oran; “Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için bu alanda aydınlatmayı artırdık. Ayrıca güneşlenme terasları yaptık. Çeşme’de herkes isteği yerden denize girebilecek” diyor.

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KUMRU, GEVREK KAVUN, OT...

Kumrusuyla ünlü Çeşme’de karakılçık buğdayından yapılan “Çeşme gevreği” de raflardaki yerini aldı. Ekrem Oran gastronomiyle de Çeşme’nin öne çıkmasını istiyor.

“Dünyaya nam salmış Çeşme kumrusundan sonra Çeşme gevreğini de görücüye çıkarıyoruz” diyor. Çeşme kavununu da unutmamak gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesini aldı. 2 bin yıllık ata tohumu karakılçık hasadı da önemliydi. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzeti tavsiye ederim. Bir de geldiğinizde üretici pazarını gezmenizi öneririm. Çeşmeli üreticilerin organik ürünlerini sattıkları bir pazar burası.

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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Farklı kültürleri yeryüzündeki cennet Çeşme’mizde ağırladık, dünyanın her köşesiyle dostluk köprüleri kurduk” diyor:

“Butik ve sürdürülebilir turizmin Türkiye’deki yıldızı Çeşme’mizi marka kent yapma yolunda ses getiren festivallere, çalışmalara imza attık, dünyanın dikkatini kentimize çektik. Alaçatı Ot Festivali’nde yüz binlerce yurttaşımızı ağırladık. Ata’mızın Ilıca’ya gelişini her yıl coşkuyla kutladık. Çeyrek asırdan sonra bir efsane geri döndü; Çeşme Festivali’ni yeniden düzenledik. Kıyıdan Kıyıya Film Festivalimizle sınırları ortadan kaldırdık. Ovacık Tarım ve Sakız Koyu’nu, Germiyan ve Dalyan Aşk Festivali’mizde, Çeşme’mizin zenginliklerini gözler gönüne serdik. Çeşme’yi bir kültür, sanat merkezi haline getireceğiz. Ayrıca ‘Ilıca Günübirlik Termal Kür Merkezi’, ‘Alaçatı Modern Sanat Müzesi’, ‘Ilıca Kültür ve Sanat Merkezi’ projeleri hayata geçiyor.”

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SAKIZIN YENİ ADRESİ

Çeşme’nin karşısındaki Sakız Adası, sakız ağaçlarıyla biliniyor. Ama şunu da biliyoruz. Çeşme’de de yıllar önce büyük miktarlarda sakız üretilirmiş. Şimdi Çeşme’de de sakız üretimine yeniden başlandı. Üçüncüsü düzenlenen damla sakızı hasat törenine ben de katıldım. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ağaçları kendi elleriyle çizdi: “Sakız bizim için stratejik değeri yüksek bir ürün. Sakız Adası’nda sadece 150 kilometrekarelik bir alanda, Çeşme Yarımadası’nda ise 250 kilometrekarelik metrekare her alanında yetişiyor. Sakız Adası’nın 10 katı potansiyele sahibiz. Sakızın yaygınlaştırılması için tahsislerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Bugüne kadar 12 bin sakız fidanı yetiştirdik.”

Bu arada Çeşme Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş anason üretimine de yeniden başladı. Karakılçık, sakız gibi yerel değerlerine sahip çıkılırken üreticiye alım garantisiyle tohumlar dağıtılıyor.

ARTIK 12 AY KALINAN BİR YER

Çeşme Belediye Başkanı Oran, “Çeşme sadece denizi, kumu, güneşi ve rüzgârı ile değil, tarihi dokusu ile de eşsiz bir kentimiz” diyor. “Biz de Çeşme’nin tarihi değerlerine sahip çıkıp, yeniden ayağa kalkması için kollarımızı sıvadık. Çeşme artık yazları değil, 12 ay kalınan, yaşanan bir yer oldu” ifadelerini kullanan Oran , “Fransa’nın Riviera’sı var; evet güzel. İtalya’nın Toscana’sı var; evet güzel. Ama bizim de Çeşme’miz var. Ve hepsinden güzel” diye konuşuyor.