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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı

#Doktora Şiddet#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Fahrettin Koca
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığı iddia edilen Selim Duman, D.D.A. isimli doktoru darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen saldırgan Duman, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." ifadelerini kullandı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Çiğdem Duman keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye geldi. Çiğdem Duman'a bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu. Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktora saldırdı. Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirildi. Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı yakalayarak gözaltına aldı. Duman, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de Selim Duman'ın "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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BAKAN KOCA: CAMİA OLARAK YARGIYA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." dedi.

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