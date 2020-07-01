Cerrahpaşa doktorları 'yeni normal'i anlattı... En büyük hata rehavet

En son 23 Nisan’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeydik. Salgının henüz tam olarak kontrol altına alınamadığı, doktorların, hemşirelerin canla başla virüslü hastaları tedavi etmeye çalıştığı bir dönemdi. O günden bugüne hem bu hastanede hem de Türkiye’de çok şey değişti. Peki bu normale geçiş sürecinde hastanelerde neler yaşanıyor? Yasakların sona ermesiyle virüslü hasta sayısında bir artış oldu mu? Doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları yeni normalde nasıl bir yol izliyor? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için yeniden Cerrahpaşa’dayız.

İLK NORMALLEŞME KIYAFETLERDE...

Yeni normal döneminde olsak bile hastanelerde alınan önlemlerde en ufak bir azalma yok. İlk girişte herkese yapıldığı gibi benim de ateşim ölçülüyor. Maskesiz girmek kesinlikle yasak. Birbirlerine yakın olanlar uyarılıyor. Ancak mart-nisan aylarında olduğu gibi koruyucu kıyafetli hastane çalışanları yok. Sadece maske, koruyucu siperlik ve eldiven kullanıyorlar. Daha önce koruyucu kıyafetlerle gördüğüm doktorları normal kıyafetleriyle görünce tanıyamadım. Amacım da zaten bu farkı fotoğraflamak ve haber yapmak. İşte doktorların dilinden yaşadığımız ‘yeni normal’...

SALGIN BİTTİ SANILMASIN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen: “Salgın sürecinde 17 birimi koronavirüs hastaları için ayırmıştık. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte de bu sayı 3’e kadar düştü. Son 15 gündür kısıtlamaların kaldırılmasıyla da vaka sayıları artmaya başladı. Kısıtlamalar kalktı diye salgın bitti zannedilmesin. En önemli korunma tedbir.”

ESKİYE DÖNMEK İÇİN...

Acil Servis Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli: “İnsanlara bakış açımız değişti. Canımız olanlarla sarılmadan selamlaşmaya başladık. Samimiyetimiz sadece duygularda kaldı. Yine eğleneceğiz ama sosyal mesafeye, temizliğe dikkat edeceğiz. Yeni normal hayatta el ele dolaşmak, halay çekmek yok. Önlem alınmazsa normale hiçbir zaman dönemeyiz.”

HAKSIZLIK EDİYORLAR

Acil doktoru Serap Biberoğlu: “Kontrollü normalleşme olması gereken bir süreçti. Ancak 10 insandan 9’u kurallara uyar biri uymazsa başarı yakalayamayız. İnsanların parklarda, bahçelerde, kafelerde kontrolsüzce hareket etmesi içimi yakıyor. Salgın döneminde canla başla mücadele eden doktorlardan polislere, dükkânını kapatan esnaftan evinde kapalı kalan tüm insanlara haksızlık edildiğini düşünüyorum.”

VİRÜS HALEN ÖLÜMCÜL

Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen: “Salgın İstanbul’da daha fazlaydı. Anadolu’ya gidişler artınca İstanbul’da vaka sayısı azalsa da diğer illerde arttı. İnsanlar yasaklar bitti diye rehavete kapıldı. Daha birinci dalgadayız ve kurtulamadık. Virüs hâlâ bulaşıcı ve ölümcül. İnsanlar sosyal mesafeye ve temizliğine dikkat etmeli. Maskesini takmalı.”

Soldan sağa: Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Acil doktoru Serap Biberoğlu ve Prof. Dr. Yalım Dikmen

Cerrahpaşa doktorları içinde bulunduğumuz ‘yeni normal’i, Selçuk Şamiloğlu’nun objektifine verdikleri bu pozlarla anlattı.

FRANSIZ TV’SİNDEN TÜRKİYE ÖVGÜSÜ

France 24 televizyonu, “Türk hastaneleri COVID-19’a karşı iyi bir yönetim modeli oluşturuyor” başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, 83 milyonluk nüfusta 200 binden az pozitif vakayla Türkiye’nin koronavirüse karşı başarıyla mücadele eden bir ülke olarak boy gösterdiği vurgulandı. Türkiye’de nüfusun genç olmasının ve ailelerin önemli bölümünün yaşlıları huzurevine göndermemesinin de bu duruma katkı sağladığının altı çizildi. Cerrahpaşa Hastanesi’nde bir röportaj yapan France 24, yoğun bakımda sadece yedi hasta bulunduğuna dikkat çekerek, “Salgının en yoğun döneminde bile dolup taşmadı. Türk yaklaşımının özelliklerinden biri de erken tanı” dedi.

‘CERRAHPAŞA HERKESE AÇIK’

Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın’ın hastanenin kapısının en ufak şüphesi, sorunu olan herkese açık olduğu yönündeki görüşüne yer verilen haberde, Türk hastanelerinin tedavi yöntemi tercihinde daha fazla serbestiye sahip olduğuna dikkat çekildi. İyi sonuçların sağlık turizminin geliştirilmesine etkisine de değinen France 24, Türkiye’nin sağlık sektörüne en fazla yatırım yapan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinden biri olduğu ve 2018’de sağlık turizminden 1.5 milyar euro gelir sağlandığı hatırlatıldı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

YENİ VAKA SAYISI 1293’E DÜŞTÜ

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 131 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 50 bin 492 test yapıldı, 1293 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 199 bin 906 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1026’ya yükselirken, entübe hasta sayısı 368’e düştü. Dün 1302 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111’e ulaştı. Bakan Koca Twitter’dan, “Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” paylaşımı yaptı. (ANKARA)