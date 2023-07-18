Cerrahpaşa 6 yılda yenilenecek

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Yeşilköy’de bulunan ve COVID-19 sürecinde açılan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne taşınan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, her gün binlerce insana hizmet veren Cerrahpaşa’nın yenilenme süreci hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aydın, deprem riski nedeniyle boşaltılan Cerrahpaşa’nın taşınma işleminin tamamlandığını, yenilenmede tek bir etabın kaba inşaatının 2 yıl sürmesinin öngörüldüğünü belirtti. Buna göre toplam 3 etaptan oluşan yenilenme en az 6 yılda tamamlanacak.

HİZMET İKİ YERLEŞKEDE

Şu anda Cerrahpaşa’nın tüm poliklinik hizmetleri ile çocuk hastalıkları ve nöroşirürji bölümleri Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde devam ederken, cerrahi birimlerin büyük bir bölümü ve yatan hastalar Yeşilköy’de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde olacak. Cerrahpaşa’nın iki yerleşkeye bölündüğünü ve hizmetlerine uzun süre böyle devam edeceklerini açıklayan Rektör Aydın, yenilenmenin 5 ayrı proje ile eşzamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti. Rektör Aydın şu bilgileri verdi: “Tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken bir yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Toplam 650 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve üç etaptan oluşan projenin 1. etap hastane yapıları bölümünün ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Bu etap yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alana sahip sismik deprem izolatörlü hastane binalarından oluşmaktadır. Kaba inşaat süresi 2 yıl olarak öngörülen 1. etap tamamlandığında gerek hasta hizmetleri gerekse eğitim ve araştırma faaliyetleri modern imkânlara kavuşmuş olacaktır. Konumu itibarıyla denizden ve havadan hasta transferine imkân sağlayacak Yeni Cerrahpaşa Projesi, ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’na yakışır bir proje olarak dünyadaki sayılı sağlık merkezlerden biri olacaktır.”

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MARMARA BÖLGESİ’NİN YÜKÜNÜ KARŞILIYOR

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi hem tarihi anlamda önemi olan hem de sadece İstanbul’un değil, Marmara Bölgesi’nin sağlık yükünün önemli bir kısmını karşılayan bir hastane. Yoğun tartışmalar ile taşınan Cerrahpaşa’nın bünyesinde bulunan “Haseki Kardiyoloji Enstitüsü” ise Samatya olarak da bilinen İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hizmet verecek.