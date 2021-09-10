Cemile Şenel cinayeti asfalttaki kanla çözüldü! Annesinin şüphesi gerçek çıktı: Arkadaşı sonu oldu

İstanbul Sultangazi’de Cemile Şenel (17), geçen cuma günü kaldırıldığı hastanede ateşli silah yarası sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı soruşturmaya başladığında ellerinde ne genç kızı hastaneye getirenlerle ilgili ne de nerede vurulduğuyla ilgili bilgi vardı.

İlk olarak hastanenin kamera kayıtları incelendi. Cemile’yi hastaneye getiren kişi Ramazan Rohani Çakın’dı. Polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Çakın ilk ifadesinde, “Kadını yaralı olarak yolda buldum. Bir araba durdurup hastaneye götürdüm” diye ifade verdi. Polisler Çakın’ın Cemile’yi bulduğunu söylediği Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde araştırma yapmaya başladı.

ÖZEL IŞIK İZLERİ AYDINLATTI

Caddedeki esnafla yapılan görüşmeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Cemile’nin tam olarak hangi noktada otomobile bindiği tespit edildi. O noktada belli belirsiz kan izleri vardı. İzleri takip eden polis bir apartmanın girişine ulaştı. Apartmanın içinde hiç kan izi yoktu. Özel ışık kullanılarak temizlenmiş kan izleri görüntülendi. İzler apartmanın üçüncü katındaki daireye kadar gidiyordu. Polisler dairenin kapısını çaldı ama içeride kimse yoktu. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler özel ışıkla baktıklarında dairenin içinin neredeyse kan gölü olduğunu fark etti. Dairede yapılan detaylı incelemede 2 boş kovan bulundu. Duvarda kurşun sekmesinden kalan izler de vardı. Karşı dükkânların birinde apartmanı gören bir güvenlik kamerası da bulundu. Kamera görüntülerine göre Çakın polislere yalan söylemişti. Cemile’yi dışarı çıkardıklarında yanında iki genç kadın ve iki erkek vardı.





ÇAPRAZ SORGUYA ALDILAR

Çakın çapraz sorguda beraberindeki kişilerin isimlerini verdi ve yaşananları anlattı. Evde oldukları ortaya çıkan Tuğba Can, Aysun Çelebi, Servet Sürücü de gözaltına alındı. Nusret Tekin ise bulunamadı. Evde Nusret Tekin ile Servet Sürücü arasında tartışma çıkması üzerine Cemile’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysun Çelebi, Tuğba Can, Servet Sürücü ve Ramazan Rohani Çakan tutuklandı.

KATİL KAN İZİNDEN YAKALANDI

Nusret Tekin (39) defalarca cezaevine girip çıkmış, poliste 25 suç kaydı olan kriminal biriydi. Tekin önceki gece tabancasıyla birlikte yakalandı. Nusret Tekin, başsavcılıkta o günü şöyle anlattı:

“Aramızda husumet bulunan bir arkadaşla aynı evde görüştük. Tahrik edici şekilde konuştu. Silahımı çıkarttım. Daha sonra yerime oturdum. Bana ‘Erkek adam silahını çektiyse sıkar’ dedi. Silahı tekrar çektim. Arkadaş elime vurunca tabanca ateş aldı. Mermi Cemile’ye isabet etti.” Nusret Tekin, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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