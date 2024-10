MEYVELER, ÖZELLİKLE DE ORMAN MEYVELERİ

Meyvelerin de lif ve antioksidan açısından zengin birer inflamasyon savaşçısı olduğunu söyleyen Best, vişne ile orman meyvelerinin özellikle de yaban mersininin birer flavonoid deposu olduğunu vurguladı. Best turunçgilleri de bol bol tüketmeyi tavsiye etti. Zira turunçgiller C vitamini açısından çok zengin ve C vitamini hücreleri inflamasyona yol açan oksidasyon sürecine karşı koruyan bir antioksidan.