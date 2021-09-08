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HaberlerGündem Haberleri17 yaşındaki Cemile Şenel nasıl öldü? Bırakıp kaçan 4 kişi bulundu... 5. aranıyor
GeriGündem 17 yaşındaki Cemile Şenel nasıl öldü? Bırakıp kaçan 4 kişi bulundu... 5. aranıyor
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Çetin AYDIN
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

17 yaşındaki Cemile Şenel nasıl öldü? Bırakıp kaçan 4 kişi bulundu... 5. aranıyor

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
17 yaşındaki Cemile Şenel nasıl öldü? Bırakıp kaçan 4 kişi bulundu... 5. aranıyor

Ailesinin 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu Cemile Şenel, Sultangazi’deki bir evde koltuk altından silahla vurularak öldürüldü. Evdeki 5 kişi genç kızı apartmanın kapısında bırakarak kaçtı. Polis evdeki 4 kişiyi buldu, silahı ateşlediği tahmin edilen beşinci kişi aranıyor. Cemile’nin nasıl öldüğü, çapraz sorgu sırasında anlaşılacak.

GEÇEN Cuma günü, İstanbul Sultangazi’de Eski Edirne Asfaltı’ndaki bir apartmanın girişinde silahla vurulmuş halde genç bir kız bulundu. Koltuk altından giren mermiyle yaralandığı ve isminin Cemile Şenel (17) olduğu tespit edilen genç kız, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Cemile, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mezarlığı’nda önceki gün toprağa verildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Cemile Şenel’in İstanbul Esenyurt’ta yaşayan ailesi tam 6 kez kayıp başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği soruşturmayı devraldı. Polis ilk olarak Cemile Şenel’in vurulduğu daireyi tespit etti. Olay anında Cemile dahil evde 6 kişi vardı. Evdeki 4 kişi yakalandı. Tetiği çektiği düşünülen 5’inci kişi ise kayıplara karıştı.

Kız çocuğunu silahla vurup sokağa attılar
Kız çocuğunu silahla vurup sokağa attılar

KAVGADA VURULMUŞ

Polisin tespitlerine göre, Cemile Şenel evden kaçtıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kalmaya başlamıştı. O gün evde iki kişi arasında kavga çıkmış, ateşlenen silahın mermisi sekerek Cemile Şenel’in koltuk altına isabet etmişti. Yaşları 17-25 arasında değişen 5 kişi, Cemile Şenel’i hastaneye götürmek istemiş ancak öldüğünü düşünerek kapıda bırakıp kaçmıştı.

Bilindik savunma
Bilindik savunma

AİLESİ 6 KEZ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Evden kaçan Cemile Şenel’in İstanbul Esenyurt’ta yaşayan ailesi tam 6 kez kayıp başvurusunda bulunmuştu. Cemile Şenel, Sultangazi’de Eski Edirne Asfaltı’ndaki bir apartmanın girişinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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