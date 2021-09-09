Cemile Şenel’in annesi Hürriyet'e konuştu: Arkadaş çevresi katili oldu... Kızım elimden böyle kayıp gitti

Cemile Şenel henüz 17 yaşındaydı. Babasız büyümüştü, 8 yaşından bu yana yetiştirme yurdundaydı. Geleceğe yönelik hayalleri vardı. İyi bir yaşam sürmek, ailesini hep bir arada tutmak istiyordu. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sultangazi’deki bir evde koltukaltından vurularak ağır yaralandı. ‘Arkadaşlarım’ dediği 5 kişi tarafından ölmek üzereyken apartmanın kapısına bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Polise tam 6 kez kayıp başvurusu yapan Neval Şenel, kızını pazartesi günü sessiz sedasız toprağa verdi. Hürriyet’e konuşan Neval Şenel, yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘BABASIZ BÜYÜTTÜM’

“Kızım 2 yaşındayken eşim bizi terk etti. Onu babasız büyüttüm. Cemile 8 yaşındayken arkadaşlarının yüzünden sürekli evden kaçıyordu. Onlardan uzak dursun diye 2012 yılında Manisa’da Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yurduna yerleştirdim. Sık sık yanına gidiyordum ya da o geliyordu. 15 gün kadar önce yurttan izin alarak yanıma geldi. ‘Arkadaşlarımla buluşacağım’ dedi. İzin verdim ama geri dönmedi.

Telaşlanıp polise gittim. Polisler Sultangazi’de genç bir kızın öldüğünü, kimlik teşhisi için hastaneye gitmemi istediler. Morgda yatan Cemile’ydi. Biri hastaneye getirmiş ‘Trafik kazası geçirdi’ demiş. Kim yaptı, ne oldu bilmiyorum ama kızımın arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Kızımı arkadaş çevresi öldürdü.”

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