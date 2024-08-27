Nefes darlığı ve halsizlik problemi yaşıyordu, doktorlar anksiyeteye bağladı| Meğer nadir görülen bir kansere yakalanmış! 15-18 aylık ömrü kaldığı söylendi

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Staffordshire'daki Stafford'dan Madi Foster, gayet sağlıklı ve formda bir gençti. Henüz 17 yaşındayken aniden nefes nefese kalmaya, çabuk yorulmaya ve enerji düşüklüğü yaşamaya başladı. Beklenmeyen değişiklikten endişelenen Madi, 51 yaşındaki annesi Nicola Foster ile birlikte pratisyen hekime gitti. Anne ve kızın iddiasına göre genç kıza bunun yalnızca kaygı ve depresyon olduğunun söylendiğini ve antidepresan ilaçlar verildi.

SIRT AĞRISINI İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA BAĞLADILAR

Kızına, kanserin son evresinde ancak teşhis koyulduğunu iddia eden anne yaşadıklarını Daily Mail’e anlattı.

'Madi, nefes nefese kalmaya, çabuk yorulmaya başlayınca pratisyen hekime gittik ama bize bunun kaygı ve depresyondan kaynaklandığını söylediler. Zaman ilerledikçe kızım sırt ağrısından da şikayetçiydi ancak doktorlar bunu idrar yolu enfeksiyonuna bağladılar. Madi’nin ayrıca kalp atış hızı çok yüksekti ama bunu yavaşlatmak için ilaç verilmişti."

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İki yıl sonra, Haziran 2023'te Madi'nin semptomları daha da kötüleşti. Sırt ağrısı ve terleme krizleri yaşamaya başlayınca acile başvurdu. Acil Servis'teki sağlık görevlileri genç kızın dalağının büyüdüğünü fark ettiler. Aslında dalağı 15 santimlik tümörün etrafına sarılmıştı ve itilip eziliyordu.

AGRESİF BİR KANSER TÜRÜ: ADRENOKORTİKAL KARSİNOM

Madi, Haziran 2023'te hastalandıktan sonra kendisine tekrar böbrek enfeksiyonu söylendiğini ve eve gönderildiğini, ancak durumu daha da kötüleşince ambulansla Stafford Hastanesi'ne kaldırıldığını iddia etti. Burada çeşitli kan testleri yapıldı. Yapılan taramalar ve biyopsi sonucunda agresif bir kanser türü olan adrenokortikal karsinom teşhisi koyuldu.

Adrenokortikal karsinom, böbreklerin yanında bulunan ve metabolizma ve bağışıklık sistemi gibi temel işlevleri düzenlemekten sorumlu olan böbrek üstü bezi kanseridir. Diğer birçok kanser türünden farklı olarak, doktorlar bir kişinin bu hastalığa yakalanma riskini tam olarak neyin artırdığını bilemiyorlar. Bu hastalığın bilinen bir risk faktörü yok. Bunun bir nedeni de hastalığın çok nadir olması ve bu konuda yapılan araştırmaların diğer kanserler kadar kapsamlı olmaması.

AMELİYAT SONRASU SEPTİK ŞOKA GİRDİ

Madi’ye kanser teşhisi koyulduktan sonra eylül ayında tümörü çıkarmak için bir operasyon geçirdi. Ancak ameliyatta yaşanan komplikasyonlar sonucu Madi, Kasım 2023'te karnının beş litre sıvıyla dolması sonucu septik şoka girdi.

Mari’nin annesi "Bize kızımın hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu söylendi. Acil ameliyata alındı ve o gece üç kez kalbi durdu ve yeniden çalıştırılmak zorunda kaldı.Çoklu organ yetmezliği vardı. İki hafta sonra atlattı ve dört hafta sonra eve geldi." dedi.

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TÜMÖR KARIN VE KARACİĞERİNE YAYILDI

Tümörü çıkarılmış ve septik şoktan sağ kurtulmuş olmasına rağmen, 20 yaşındaki genç kıza şubat ayında, bir milyonda bir görülen kanserinin karın ve karaciğerine yayıldığı ve sadece 15 ila 18 ay ömrü kaldığı söylendi.

Karaciğerinin yarısının ve tümörlerin alınması için bir ameliyat daha yapılması ve ardından omurgasına radyoterapi uygulanması planlanıyor.

Hastalığın, bezdeki hücrelerin DNA'sının sağlıksız bir değişime uğraması ve çoğalmaya başlamasıyla geliştiği düşünülüyor ancak kesin nedeni henüz bilinmiyor. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi böbrek üstü bezlerindeki kötü huylu hücreler koparak dolaşım sistemi aracılığıyla vücudun başka bir yerine taşınabilir. Bu durum kanserin yayılmasına neden olur, tedavisini zorlaştırır ve çok daha ölümcül hale getirir. Yapılan araştırmalar, kanseri yayılan hastaların yalnızca yüzde 15'inin beş yıldan uzun süre hayatta kalabildiğini gösteriyor.

Madi tümörlerinin büyümesini yavaşlatmak için kemoterapi alırken, ailesi ayrıca ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) ameliyata istekli cerrahlar buldu.

Haziran ayında seyahat ve konaklama masraflarını karşılamak için kurulan bir fondan şimdiye kadar 45.000 £'dan fazla para topladı. Madi, "Hiçbir umut olmadığını düşünürken, hepimize yeniden umut verdi" dedi ve ekledi:

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"Planım, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde sunulan tedaviden faydalanıp iyileşmek ve tıp, özellikle onkoloji alanında eğitim almak, ayrıca kendim de kanserle mücadele ettiğim için başkalarına yardım etmek istiyorum. Buraya yaptığım seyahati bir tatil gibi düşünüyorum çünkü uzun süredir yaşadığım ülkeden ayrılamıyorum ve burada olmak da benim için çok olumlu bir deneyim."

Anne Foster da kızının, hastalığı karşısında çok olumlu bir tavır takındığını, hiç ağlamadığını, bu durumun kendisini üzmesine izin vermediğini sözlerine ekledi.

Cancer Research UK'ye göre her yıl ortalama sadece 220 kişiye adrenal bez kanseri teşhisi konuyor ve bu kanser türü adrenal korteks karsinomunu da kapsıyor. ABD'de ise bu rakam 800 civarında. Bezler, kişinin kalp atış hızını ve kardiyovasküler sistemle ilgili diğer işlevleri düzenlemeye yardımcı olmaktan sorumludur.





