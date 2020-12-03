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Mustafa KIRLAK / DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cemile hemşire oğluna kavuştu

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Cemile hemşire oğluna kavuştu
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Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi’nde çalışan hemşire Cemile Deniz’in (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Atakan Deniz, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek 5 yaşındaki oğlunun velayetini almıştı.

Anne Cemile Deniz, avukatı İrfan Demir aracılığıyla karara itiraz etti. İtiraz üzerine psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istendi. Bilirkişiler, anne-babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceleyip, çocukla bir araya geldi.

YENİDEN ANNEDE

Bilirkişi raporunu inceleyen Ordu 2’nci Aile Mahkemesi verdiği ara kararla annenin itirazını kabul etti. Velayeti babadan alarak yeniden geçici süreliğine anneye verdi. Mahkeme ara kararının gerekçesinde, “Çocuğun yaşı ve gelişim özellikleri itibariyle anne ilgi, sevgi ve şefkatine ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünden, velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur” denildi.

Cemile hemşire oğluna kavuştu

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