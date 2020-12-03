Cemile hemşire oğluna kavuştu

Anne Cemile Deniz, avukatı İrfan Demir aracılığıyla karara itiraz etti. İtiraz üzerine psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istendi. Bilirkişiler, anne-babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceleyip, çocukla bir araya geldi.

YENİDEN ANNEDE

Bilirkişi raporunu inceleyen Ordu 2’nci Aile Mahkemesi verdiği ara kararla annenin itirazını kabul etti. Velayeti babadan alarak yeniden geçici süreliğine anneye verdi. Mahkeme ara kararının gerekçesinde, “Çocuğun yaşı ve gelişim özellikleri itibariyle anne ilgi, sevgi ve şefkatine ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünden, velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur” denildi.