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Cemevi elektriğini bakanlık ödeyecek

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#Cemevi#Elektrik#TBMM
Cemevi elektriğini bakanlık ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

AK Partili vekillerin, TBMM’ye sunduğu yasa teklifine göre cemevlerinin aydınlatma giderini, Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen bir madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak.

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Su ihtiyaçlarının da indirimli veya ücretsiz karşılanmasının yolu açılıyor. Ayrıca belediyeler cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilecek, imar planları yapılırken cemevi yeri de ayrılabilecek.

Teklifte ayrıca Fiyat İstikrarı Komitesi’nin oluşturulması, otomotiv ithalatçılarına teminat yükümlülüğü getirilmesi, iptal edilen bazı limanların işletme hakkı sözleşmesinin 49 yıla kadar uzatılması ve İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyette bulunan kurumlara yüzde 50 vergi indirimi de yer aldı.

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#Cemevi#Elektrik#TBMM

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