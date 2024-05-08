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Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı... Elindeki 'morluğun' nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Otopsi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:28

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi raporundaki görüntüler ortaya çıkmış, görüntülerde ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Garipoğlu'nun elindeki o morlukların nedeni ortaya çıktı. Yaşanılan son gelişmeyi CNN TÜRK İstanbul Müdürü Nihat Uludağ anlattı.

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Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu, kaldığı Silivri Cezaevi'nde hayatına son vermişti. Garipoğlu'nun intiharı şaibeli bulunup yıllardır yaşadığına dair iddialar gündeme gelirken son olarak otopsi raporundaki fotoğraflara ulaşılmıştı. Rapordaki görüntülerde Garipoğlu'nun ellerindeki morluklar ise dikkat çekti. Çok konuşulan görüntü sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

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Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde yer alan parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, tüm detayları şu sözlerle paylaştı: 

ELİNDEKİ 'MORLUK' RESİM BOYASI

Karabulut ailesi mezarın açılmasını talep etmişti. Cem Garipoğlu'nun ailesi de aynı talebi iletti. Savcılık otopsi görüntülerini istedi ve bilirkişi raporu talep etti. Ve rapor savcılığa gönderilirken otopsi görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerdeki en dikkat çeken nokta şu parmaklardaki koyu lacivert renkler. Acaba intihar mı etti, firar mı? Aile yaşıyor olabilir diye tespit istedi. Bu renkler de merak edildi. Garipoğlu'nun intihar etmeden önce resim yapmaya başlamış. Odada tuvaller var, bir de tabure var. Soruşturmaya göre intihar etmiş o tabure ile. Resim yaptığı nedeniyle parmağına boya bulaşmış. Bu boyanın da resimlerde kullandığı boya olduğu değerlendirildi.

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Cem Garipoğlunun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı... Elindeki morluğun nedeni belli oldu

Yargı sürecinde intihar deniyor ama aile ikna olmuyor. Aile mezar açılsın DNA testi yapılsın istiyor. Doğal olmayan süreç yaşıyoruz diyor Karabulut ailesi. Tüm kuşkuları dile getiriyorlar. Kanlı koltuk üzerinde mutlu pozlar vermeleri ailedeki şüpheleri güçlendiriyor.

Cem Garipoğlunun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı... Elindeki morluğun nedeni belli oldu

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Otopsi

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