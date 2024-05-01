Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

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Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde Cem Garipoğlu'nun yaşadığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Karabulut ailesi mezarın açılmasını talep etmişti. Tartışmalarla birlikte Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntüler için yapılan bilirkişi çalışması tamamlandı. Katil zanlısı Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin son gelişmeleri CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu sözlerle anlattı:

BABA KARABULUT "ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUM" DEMİŞTİ

Cep Garipoğlu soruşturması hep kuşku ile karşılandı. 17 yaşındaki Karabulut vahşice katledildi. Cem Garipoğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu olayın ortaya çıkmasından sonra hep bir kuşku oluştu. Ailenin işin içinde olduğuyla ilgili iddia vardı. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğiyle ilgili hep bir algı oluştu. Böyle olunca sürekli baba Garipoğlu, "İntihar etti dediler ama inanmıyorum" dedi. Cem Garipoğlu'nun babası da savcılığa başvurarak "Oğlum Cem'in mezarı açılsın, DNA örneği yapılsın ve onun olup olmadığı ortaya çıksın" dedi. Bunun üzerine savcılık soruşturma talep etti. Cem Garipoğlu'nun otopsisinin görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesi talep edildi. İşte bunlar da otopsisine ait görüntüler.

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UZMAN OLMAYAN TEKNİSYEN AYNI ELDİVENLE 11 AYRI OTOPSİYE KATILDI

Soruşturmada o kadar kuşkulu işler oldu ki... Karabulut'un otopsisi sırasında konuya uzman olmayan bir teknisyenin otopsiye katıldığı ve aynı eldivenle 11 ayrı otopsiye daha katıldığı tespit edildi. Başka bir kadavradaki sperm izinin Münevver Karabulut'un iç çamaşırına bulaştırıldığı ortaya çıktı.

KAMERANIN KIRIK OLMADIĞI BELİRLENMİŞTİ

Olay yerinde olduğu iddia edilen 700 bin dolardan bahsedildi. Bu paranın polis tutanaklarına geçirilmediği iddia edildi. Kameranın da kırık olduğu iddia edilirken o kameranın da aslında kırık olmadığı ortaya çıktı.

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MAHKEME KARARINI VERECEK

Soruşturmada sürekli şaibeler oluşunca haklı olarak baba Karabulut da "Ben Cem Garipoğlu'nun Silivri'de intihar ettiğine inanmıyorum" deyip mezarının açılmasını talep etti. Bu sefer de Cem Garipoğlu'nun babası da o mezar açılsın dedi. Savcılık çalışma başlattı ve otopsinin bilirkişi tarafından incelenmesini ve sağlıklı yapılıp yapılmadığının incelenmesini istedi. Bunun üzerine görüntüler incelenip rapor hazırlandı. Şu anda mahkeme kuşku görüyorum, mezar açılsın DNA örnekleri eşleştirilsin diyebilir ya da bilirkişi raporunu yeterli buldum diyebilir.