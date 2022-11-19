Çelik: Tüm terör örgütleriyle mücadele edecek gücümüz var

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"Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir" diyen Çelik şunlar söyledi: Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Tüm terör örgütleriyle mücadele edecek gücümüz var. Belediye başkanımız ve arkadaşları burayı bayraklarla donattılar. Bir gayret ortaya koydular. Bundan sonra da birlik duygusuyla güçlü mücadele vermeye devam edeceğiz. Burası gayet güvenli bir yerdir. Türkiye'ye göz diken terör örgütleri bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Dayanışma gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradayız, İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz.