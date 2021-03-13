Cebinde 9 lirayla İstanbul'a geldi! Onu şimdi gören şaşıp kalıyor...

Gürsel Altınöz’ün yolculuğu 20 yıl önce Mersin'den İstanbul'a 9 lira ile gelmesi ile başladı. Zengin bir aileye eşe sahipti. Eşinden ayrıldı. Kimseye haber vermeden 16 yaşındaki kızı ile birlikte ansızın İstanbul'un yolunu tuttu. İlk zamanlar yedi tepeli şehirde tutunmakta zorlansa da hayatına giren o kurabiye işleri zaman içinde değiştirdi.

GAZİANTEP'İN KAHKE KURABİYESİ İLE TANIŞTI

Altınöz hayatındaki dönüm noktasını: “Bir vesile ile bir ikram geldi bana, tanıdım Antep Kahkesi. Araştırdım bayatlamıyordu nohut mayası vardı. Gittim kahkecide çalıştım, kahkeyi inceledim uzun bir süre sonra orada çalışırken %50 ortak olduk” sözleriyle anlatıyor.

KENDİ DÜKKANIN SAHİBİ OLDU KAHKECI GÜL ABLA DOĞDU...

Tam 20 yıl önce Mersin’den yola çıktığında Gürsel Altınöz’dü. 20 yıl önce İstanbul'a gelişi ile hayatı da değişti tıpkı ismi gibi şimdi o İstanbul'un Gül ablası: Dediler ki Gürsel ismini kullanmayalım yüzünüz gülüyor acıya rağmen, sizin isminiz Gül olsun.

FATİH'İN SOKAKLARINDA ONUN KAHKE KOKULARI DOLAŞIYOR...

Sadece kurabiyeleri bilinmiyor. Hikayesi de dilden dile duyuldu. Öyle ki onun yaşamı 100 olağanüstü kadının hikayesinin bulunduğu kitapta yer aldı: Benim de haberim yoktu, bu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde çok büyük bir sürpriz oldu ve onore oldum. Nene Hatunlar, Afife Jaleler, Adile Naşitler, Sabiha Gökçenler.. bunlarla bir arada yazılmak tabiki çok mutlu.

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