Çatışmaların odağındaki Kudüs ve Gazze’nin kodları

Haberin Devamı

Mekânların çoğu hem Müslümanlar hem Yahudiler hem de Hıristiyanlar için kutsal. Bu iç içe geçmiş kutsallık ve tarihi derinlik içinde bazen bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Katliam ve dramların devam ettiği bölgeyi daha iyi tanımak ve anlamak için bu mekân ve kavramların detay ve farklarını bilmek çok önemli. İşte bölgenin güncel ve tarihi kodları…

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ

- Mescid-i Aksa: Kubbetü’s Sahra’nın ve Kıble Mescidi’nin bulunduğu 144 dönümlük alan. Müslümanlar buraya ‘Harem-i Şerif’, Yahudiler ise Har ha Bayt (Tapınak Tepesi) der. Mescid-i Aksa genelde altın kubbesiyle meşhur Kubbetü’s Sahre ile karıştırılır. Müslümanların ilk kıblesidir.

- Kubbetü’s Sahre: 692 yılında yapıldı. Peygamber’in üzerinden miraca yükseldiğine inanılan Muallak taşı burada. O yüzden adı “Kaya Kubbesi” anlamına gelir. “Sahre” (kaya) ismi de “sahra” (çöl) kelimesiyle çok sık karıştırılır. Yahudilere göre de Hz. İbrahim, oğlu İshak’ı kurban etmek için bu taşın üzerine götürmüştü. Süleyman mabedi de bu taşın bulunduğu mekândaydı.

Haberin Devamı

- Kıble Mescidi: Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethettikten sonra inşa ettiği ilk mescit. Emeviler devrinde taştan yeniden inşa edildi, Osmanlılar zamanında bazı eklemeler yapıldı. Bugünkü hali de o zamanlardan kalma. Bazı İslam tarihçileri Mekke’ye uzaklığından dolayı “uzak mescit” adı verilen Mescid-i Aksa’nın mekânının burası olduğunu, etrafına da adını verdiğini kabul eder. Bazıları ise doğrudan bu mekânı ifade etmediğini söyler.

- Beytü’l Makdis: Kudüs’ün İslam’ın ilk yıllarındaki adı. 10. yüzyıldan itibaren Kudüs kullanılıyor.

- Harem-i Şerif: Müslümanların Mescid-i Aksa içinde kutsal yerlerin bütününe verdiği isim.

- Tapınak Tepesi: Müslümanların Mescid-i Aksa dedikleri bu yere Yahudiler Tapınak Tepesi (Har ha Bayt) der. Burası üç din için de kutsaldır.

ANAHTARI OSMANLI’DAYDI

- Ağlama Duvarı: Yahudiler buraya ‘Batı Duvarı’ der. Bu duvar önünde ağladıkları için adı ‘Ağlama Duvarı’ olmuş. Müslümanlar için ise Hz. Peygamber’in Miraç için gelirken bindiği Burak adlı bineğini bağladığı yer. Yahudilere burada ibadet izni Kanuni Sultan Süleyman döneminde verildi. O zamana kadar yani Romalıların onları Kudüs’ten çıkardığı günden beri orada Yahudilerin bir ibadet mahalli yoktu.

Haberin Devamı

Yahudilerin ağladığı Batı Duvarı

- Süleyman Mabedi: İsrail oğullarının kralı Süleyman’ın yaptığı kutsal mekân… Önce Babil kralı sonra da Romalılar yıktı. Bugün Mescid-i Aksa’da, Kubbetü’s Sahre’nin olduğu yerde yapıldığına inanılır. Mabedin yeniden yapılması gerektiği özellikle Siyonist Yahudilerin en önemli inanç ve amaçlarından biridir.

- Kutsal Kabir Kilisesi: Kamame veya Kıyamet Kilisesi olarak bilinir. Osmanlılar buraya ‘Merkad-i İsa’ derlerdi.Hz. İsa’nın mezarının orada olduğuna inanılır. Hıristiyan mezhepleri için kutsaldır. Hıristiyanlar anlaşamadığı için buranın anahtarı Osmanlı devrinde Müslüman iki aileye verilmişti. O günden beri anahtar bu Müslüman ailelerde.

Haberin Devamı

- Elem Yolu: Hıristiyanlar Hz. İsa’nın ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra haçı sırtında taşıyarak çarmıha gerileceği yere ulaşıncaya kadar yürütüldüğü güzergâh olduğuna inanırlar. Hıristiyanlar hac yapmak için ‘Via Dolorosa’ dedikleri bu yolu takip ederek Kamame Kilisesi’ne giderler.

3 DİNİN MABEDİ KUTSAL ŞEHİR

- Eski Kudüs: Kudüs içinde surlarla çevrili yaklaşık 1 kilometrekarelik bölge. Mescid-i Aksa ve Kamame Kilisesi gibi neredeyse bütün kutsal mekânlar bu alanda.

- Doğu Kudüs: Kudüs’te ilk zamanlardan beri Müslümanların en yoğun olduğu bölge. 1967’de İsrail kontrolüne geçti. Bugün hâlâ Müslümanların yoğun yaşadığı ve uluslararası toplumun da Filistin’in başkenti kabul ettiği bölge.

Haberin Devamı

- Batı Kudüs: Yahudilerin yoğun olduğu bölge.