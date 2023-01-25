Çatalca’da eski köy mezarlığı defineciler tarafından talan edildi

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Çatalca İhsaniye Mahallesi Pınarca bölgesinde bulunan eski köy mezarlığında iddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler hazine aramak için kaçak kazı yaptı. Definecilerin kazıları sonucu aralarında köyde yaşayan vatandaşların akrabalarının da bulunduğu 14 mezar zarar gördü. Kazı yapılan alanda 3 metrelik derin çukurlar oluştu.

“Burada defnettiğimiz yakınlarımızın mezarlarının kazıldığını tespit ettik”

Yapılan kaçak kazılar ile ilgili konuşan İhsaniye köy muhtarı Muammer Alpullu, “Burası köyümüzün eski mezarlığı, aynı zamanda tarihi bir mezarlık. Burada defnettiğimiz yakınlarımızın mezarlarının kazıldığını tespit ettik ve bu durumdan İhsaniye halkı olarak çok rahatsızız. Biz bu mezarlığımızın tescil edilip koruma altına alınmasını istiyoruz. Tespitlerimize göre şuanda 13 - 14 mezar kazılarak talan edilmiş durumda. Jandarma ekipleri ile kazılan mezarların tespitini yapıyoruz. Suç duyurusunda da bulunacağız. İhsaniye Mahalle halkı olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Buradan kaçak kazı yapan definecilere sesleniyorum, burası bir Müslüman mezarlığıdır, Müslümanlar defnedilirken ziynet eşyaları ile defnedilmez ve mezar taşlarında da defin tarihleri yazmaktadır. Defineciler bu mezarlıkta boşuna kazı yapmasınlar, köy halkını da daha fazla mustarip etmesinler” şeklinde konuştu.