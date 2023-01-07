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Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı! Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda

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#Manisa#Salihli#Kuyu
Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 17:16

Manisa’nın Salihli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen ve cansız bedenlerine 10 saat süren çalışmalar sonrasında ulaşılan baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne Yağmur Demir, oğlu Batu Demir ve eşi Aytuğ Demir'in fotoğrafını öperek uğurladı.

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Salihli’de Barış Mahallesi’nde 84 konutun yer aldığı, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarını kaybeden Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir’in oğlu Aytuğ Demir (28) ve 2 yaşındaki torunu Batu Demir için Salihli Hamidiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Yağmur Demir, tekerlekli sandalyeyle katılırken, yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Demir eşinin ve oğlunun fotoğrafını öptü. Kılınan cenaze namazının ardından Aytuğ Demir ve oğlu Batu, Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda

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İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa Ticaret Odası Başkanı Sadık Özkasap, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile oda başkanları ve yakınları katıldı.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan site yöneticisi Hamza A. ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Ç. “Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan” çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 5 Ocak günü Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (28) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya atladı.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda

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Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi. 60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı Kuyuda yaşamını yitiren baba ve oğula acı veda

Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile Batu Demir’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

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#Manisa#Salihli#Kuyu

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