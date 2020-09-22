Cansız bedeni 13 gün sonra bulunan Duygu Çelikten'in annesi: Katili yakalana kadar bekleyeceğim

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 14 gün önce fatura yatırmak üzere evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobile bindirdi. İkiliden daha sonra haber alınamadı.

Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, önceki gün Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, Duygu Çelikten'in toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen kadının sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlanırken, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve Çelikten'in sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU

Duygu Çelikten'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Defnedilmek üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı'na getirilen cenazeyi, yakınları karşıladı. Cenaze aracını gören anne Leyla Çelikten'in yere oturup, ağıt yakarak ağlaması yürek burktu. Yakınları tarafından yatıştırılan Leyla Çelikten, mezar başına götürüldü. Cenaze namazının ardından Duygu Çelikten'in tabutu, cenaze aracıyla mezarına kadar taşındı. Mezar başında ağlayan Leyla Çelikten, ''Kızımı son bir kere görmem lazım. Yüzünü görmeden buradan ayrılmayacağım" diyerek gözyaşı döktü. Tabut anne Çelikten'in yanından omuzlar üzerinde taşınarak mezarlığa getirildi. Kızının yüzünü görmek için ayağa kalkmaya çalışan Çelikten'i, yakınları sakinleştirip, engel oldu. Anne Çelikten, oturduğu yerden gözyaşlarıyla kızının tabutunu uzaktan izlemekle yetindi. Cenazenin defnedilmesinin ardından kızının mezarı başına tekrar gelen Leyla Çelikten toprağa su döktü.

'VELİ Ü. BULUNANA KADAR DİMDİK AYAKTA DURACAĞIM'

Cinayet şüphelisi Veli Ü.'nün hala bulunamamasına tepki gösteren Leyla Çelikten, ''Kızımın katili Veli Ü. yakalanana kadar bekleyeceğim. O bulunacak ve gerektiği cezayı alacak. Kızımın kanı yerde kalmayacak. Veli Ü. bulunana kadar dimdik ayaktayım" dedi.

Duygu Çelikten'in mezarının başına dikilen, üzerinde adı yazılı olan tahtaya ise kırmızı yazma bağlandı.