Canpolat da aday... Genel Başkanımıza sahip çıkacağız

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8 Ekim’deki il kongresi öncesi ilk olarak Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik adaylığını açıklamıştı. Genel Merkez’in adayı olarak nitelendirilen eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da dün beklenen açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU’YLA YENİLENECEĞİZ

Canpolat, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Biz ki, mücadelelerden cesaret doğuranlar; çalışmakla aydınlanan yolların yolcularıyız. Kuruluşunun 100. yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığı’na adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3-4 TV eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımıza sahip çıkacağız, yenilenmeyi Genel Başkanımız’la yapacağız.

YENİDEN İMAMOĞLU’NA HAZIR MIYIZ

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Sahipsiz kalan, kimsesiz kalan Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün işe girmek için, İYİ Parti’nin üzerinden işe girme dönemi bitmiştir. Yeniden İstanbul’da, önümüzdeki seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul adayını İmamoğlu’nu, belediye başkanı yapmaya hazır mısınız? İstanbul’u alacağız. Türkiye’yi alacağız. Cumhurbaşkanlığı’nı alacağız.”

Genel merkezcilerden bir kaynak, 421 delegenin Canpolat’a destek için toplantısına katıldığını belirterek “Bu ciddi farkla önde olduğunu gösteriyor” dedi.

İLK ADAY ÇELİK’Tİ

- CHP İstanbul yarışı için adaylığını ilk ilan eden isim Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik olmuştu. Çelik’in değişimciler adına adaylığını ilan ettiği toplantıya CHP’nin İstanbul’daki 39 ilçe başkanından 27’si katılmıştı.

Bu fotoğraf kulislerde, “İstanbul kurultayı öncesinde değişimcilerin gövde gösterisi” yorumlarına yol açmıştı.