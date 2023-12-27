Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çankırı ilimizin Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Çankırı ilimizin Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/1XJoiXYr40 — AFAD (@AFADBaskanlik) December 27, 2023

NACİ GÖRÜR'DEN DEĞERLENDİRME

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankırı'daki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, depremi şu ifadelerle değerlendirdi:

Arkadaşlar, Çankırı, Cömert/Ilgaz’da deprem oldu. Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede. Depremin büyüklüğü 4,7. Umarım zarar vermemiştir. Geçmiş olsun, sevgiyle.