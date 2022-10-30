Çankırı Valisi Ayaz: Saldırgan CHP İlçe Başkanlığı'nı hedef aldığını itiraf etti

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ile kız öğrenci yurdunun bulunduğu binaya dün saat 22.00 sıralarında yanıcı madde atılarak saldırı gerçekleştirildi. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken polis ekipleri, saldırıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olaya ilişkin açıklama yaptı. Ayaz, saldırının binanın üst katında bulunan kız öğrenci yurdu ile ilgisi olmadığını, şüphelinin de CHP İlçe Başkanlığı'nı hedef aldığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

'DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK'

Vali ​Ayaz, şöyle konuştu:

"Kendisi zaten suçunu kabul etti. Daha önce kaydı olan, biraz farklı problemleri olan bir kişi. Soruşturma gizli olduğu için şu an çok detaylara girmek istemiyorum; ama soruşturma çok yönlü olarak adli makamlarımız tarafından yürütülüyor. Sabah bir haber gördüm, o çok üzücü. Malum aynı binanın üst katlarında kalan üniversite öğrencilerimiz var. Konunun üniversite öğrencilerimizle kesinlikle bir ilgisi yok. Saldırganın yapılan bütün incelemesi, kendi ifadesi, bunun böyle bir ilintisinin olmadığını bize gösteriyor. Detaylı açıklama ilerde adli makamlarca veya tarafımızca tekrar yapılacaktır."