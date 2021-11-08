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Çankırı Valiliği'nden Eldivan Belediyesi'nde çekilen görüntülerle ilgili açıklama

#Çankırı#Valilik#İçişleri Bakanlığı
Çankırı Valiliğinden Eldivan Belediyesinde çekilen görüntülerle ilgili açıklama

Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanlığı makamında çekilen görüntüyle ve söz konusu haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

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#Çankırı#Valilik#İçişleri Bakanlığı

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