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Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar: Kilit doktor apar topar kaçmış! Nihal Candan'ın evli olduğu ortaya çıktı

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#Candan Kardeşler#Nihal Candan#Kara Para
Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar: Kilit doktor apar topar kaçmış Nihal Candanın evli olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 11:11

Kara para akladıkları iddiasıyla Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada çetenin vitrin yüzlerinden olan o doktor, Almanya'ya kaçmış. Ardında bıraktıkları ise hala yerli yerinde. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Nihal Candan ile ilgili ortaya çıkan iddia ise dikkatleri çıktı.

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Kara para akladıkları iddiasıyla Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada kilit bir isim vardı, Kadın Doğum Uzmanı Refik Ersin Eroğlu. Kanal D Haber ekibinden Buse Öztürk ve Volkan Kamber o doktorun izini sürdü. Nişantaşı'ndaydı kliniği ve orayı apar topar terk ederek, Almanya'ya kaçmıştı. Ancak doktorun geride ismi duruyor.

Tıpki Bahar-Nihal Candan gibi o da 100 milyon liralık vurgun yapan çetenin vitriniydi. Polis suç örgütü üyesi firari kadın doğum uzmanın izini 3 bin kilometre ötede Almanya'da ulaştı. Kanal D Haber doktorun kliniğine ulaştı.

KLİNİKTE YENİ KURBANLARINI BEKLEDİ

Kadın Doğum Uzmanı Refik Ersin Eroğlu, Nişantaşı'ndaki plazanın 7. katında 1+1 klinik işletiyordu. Kendisi 6 aydır buradaydı. Buranın kirası 60 bin liraydı. Doktor burada hem kendi mesleğini yapıyor, hem de yeni kurbanlarını arıyordu.

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Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar: Kilit doktor apar topar kaçmış Nihal Candanın evli olduğu ortaya çıktı

APAR TOPAR KAÇTI

Ancak bir ay önce bavulunu ve eşyalarını topladı, kayıplara karıştı. Örgüt üyesi doktor bazı mağdurların şikayet dilekçelerinde de yer alıyordu. Hatta mağdurlardan bazıları sosyal medya paylaşımlarında doktorun ismini geçirdi. Emniyetin tespitini görünce, doktor isminin geçtiğini görünce apar topar kaçtı. Ama geriye kliniği kaldı.

İSMİ HALA YAZIYOR

Eroğlu kliğini terk ettikten sonra yabancı uyruklu mülk sahibi o daireyi başka bir doktora kiraladı. Ancak bizler içeriye girdiğimizde içeride Eroğlu'nun kliniğinin ismi yazıyordu.

Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar: Kilit doktor apar topar kaçmış Nihal Candanın evli olduğu ortaya çıktı

TMSF'deki araçları ucuza satıyoruz diyerek vatandaşları dolandıran çeteye ilk operasyon 2020 yılında yapıldı. Lider Eren Koç ile adamları gözaltına alındı, tutuklandı.

YENİ LİDERLE DOLANDIRMAYA DEVAM

Çetenin bir yöneticisi daha vardı. O da ihraç polis Onur Apaydın...Tüm işleri devraldı, kendisine bir ekip kurdu ve insanları dolandırmaya devam etti.

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NİHAL CANDAN İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİ

İşte Candan kardeşler ile doktorlar orada devreye giriyordu. Mağdurlar ikna edilerek paraları alınıyordu. Candan kardeşler tutuklandı, soruşturma devam ediyor. Öte yandan suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından kardeşi Bahar Candan'la hapse giren Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ileri sürüldü. İddialara göre Nihal Candan'a operasyon yapıldığında eşi de evdeydi.

Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar: Kilit doktor apar topar kaçmış Nihal Candanın evli olduğu ortaya çıktı

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#Candan Kardeşler#Nihal Candan#Kara Para

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