'5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev' iddiasıyla gündem oldu! Sosyal fenomeni Eylül Öztürk Özkan'dan açıklama

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Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla beraber, sosyal medya fenomenleri üzerinden yürüyen kara para aklama iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları, kara para akladıkları iddia edilen güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan cephesinden haberler hakkında açıklama geldi.

"HANGİ BİRİNE CEVAP VEREYİM"



İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Eylül Öztürk Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar....

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Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar...Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 1986 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bir dönem hosteslik yapan Eylül Öztürk, ilk olarak Vine videolarıyla tanındı. Oradan gelen popülerlik sayesinde teklifler almaya başladı. Beyazıt Öztürk’le çalışmaya başlayan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye’ ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü’ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş’ filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu.