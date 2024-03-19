Çanakkale’den alacağımız ders var

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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale’de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı.

AYNI VAKUR İRADE

Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk’ün fıtratını değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar. Dün Çanakkale’de yakılan ateş milli mücadeleyle ve Cumhuriyetimizin ilanıyla neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır.

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ŞÜKRANLA ANIYORUM

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar bunun ispatıdır. Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık. Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma ayrıca takdire şayandır. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında Çanakkale’de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda 7 düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda da özetle “Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.

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SURİYE’DE YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar programında özetle şunları söyledi:

“Kıbrıs Türkleri daha bundan yarım asır önce soykırımın eşiğinden döndü. Tüm baskılara rağmen Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu.

TOPLU İĞNE YAPAMIYORDUK

Aynı şekilde 40 yıllık bölücü terörle mücadelemizde vatan topraklarının müdafaası için henüz hayatlarının baharında olan binlerce evladımızı şehit verdik. 20 sene önce biz yüzde 20 yerli milliye sahipken, şimdi hamdolsun, yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza, araç-gereç mühimmatımıza sahibiz ve bunlarla da asla yetinmiyoruz. Bunu çok daha ilerilere taşımak zorundayız. Şöyle bir geriye doğru dönüyorum. Ya biz toplu iğne yapamıyorduk. Bize Amerika’sı, Batı’sı normal tabanca vermiyordu ya. Ama şimdi onlara biz yerli tabanca satıyoruz. Şimdi bizde tabancanın yanında, orta menzilli tüfeklerimizin daniskasını üretiyoruz. Onlar sıraya giriyor, istiyorlar. Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak Suriye’de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız.”