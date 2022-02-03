Çanakkale, Denizli ve Manavgat'ta yağış hayatı felç etti! Kaymakam duyurdu: İdari izin kararı

Haberin Devamı

Yoğun kar yağışının beklendiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde, dün akşamdan beri yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kocabaş Çayının taşması sonucu onlarca araç sular altında kaldı. İstinat duvarlarının yıkıldığı çayın etrafındaki araçların çekilmesi için Biga Belediyesi ve trafik ekipleri gece boyunca anonslar yaptı.

Sürücüler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarılırken, belediye ekipleri bazı araçları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti. Sahiplerinin ilçe dışında olduğu belirlenen araçlar ise sular altında kaldı.

Haberin Devamı

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu yaptığı açıklamada şunları "Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile personellerimiz ile engelli personellerimiz 3 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir" dedi.

ARACININ YERİNİ GPRS’TEN ARIYOR

Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı’nın taşması sonucu otoparka aracı su altında kalan Selahattin Kimis, "Herkes gibi aracımı otoparka park ettim. Gece sözde anons yapılmış ama otelden kimse bizi uyandırmadı. Gelip de kapımızı çalıp, ‘Kalkın, sel bastı her tarafı arabanızı alını, götürün’ denmedi. Arabam şu anda suyun içinde yatıyor. GPRS’ten aracımın yerini tespit ettim. Ama şu anda suyun altında kaldı. Yağmur sularıyla beraber sürüklenmiş” dedi.



Haberin Devamı

Biga Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış ise bazı araçların su altında kaldığını belirterek, “Onun haricinde Kırkgeçit diye tabir ettiğimiz Yenice-Biga sınırındaki yolumuz ulaşıma kapalı. Su, yolun üzerinden akmakta ve Bakacak Çiftçiliği ve Akkayrak köylerimiz ulaşıma kapandı. Bu iki köyümüze vatandaşların gitmemesi gerekiyor. Şu anda riskli bir durum var. Onun haricinde köylerimizde sıkıntı yok. Yüksek bölgelerde kar yağışı devam ediyor. Derelerin bazılarında taşma var ama maddi hasar yok. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Burada 10’un üzerinde araçta hasar söz konusu” diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği’nden taşkına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çan ve Biga ilçelerimizden geçmekte olan Kocabaş Çayında aşırı yağışlardan dolayı su yükselmesi olmuştur. İlimizdeki diğer dere yataklarında da su yükselmesi beklenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

SELİN VURDUĞU SARAYKÖY'DE EVLERİ SU BASTI

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde evlerde su baskınlarına yol açtı.

Haberin Devamı

Sarayköy ilçesi, Gerali Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla sel felaketi yaşandı. Sağanak bir süre sonra yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Kısa sürede etkili olan sağanak yağış, sel oluşmasına neden oldu. Gerali Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan durum sonrası Sarayköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, olay yerine gelerek mahalle sakinleriyle görüştü. Başkan Özbaş, evini su basan bir aileyle ancak suyun karşı tarafından görüşebildi. Sel önüne iş makineleri ile taşlardan bentler oluşturuldu. Meydana gelen üzücü durumda kimsenin yaralanmaması ve hayatını kaybetmemesi oldu.

Haberin Devamı

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Özbaş; “Sabaha karşı Gerali Mahallemizde meydana gelen sel felaketine devletimizin tüm kurumlarıyla, tüm imkanlarıyla müdahale ediyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Selin izlerini, yaralarını da en kısa sürede saracağız” dedi.

MANAVGAT ŞELALESİ’NDE BULUNAN TESİSLER SULAR ALTINDA KALDI

Manavgat’ta 3-4 gündür aralıksız devam eden yağmur, birçok mahallede su baskınlarına neden olurken, dün gece başta Naras olmak üzere Manavgat Irmağını besleyen derelerden gelen yağmur suları, Manavgat Şelalesinde bulunan tesislerde su baskınına neden oldu.



Haberin Devamı

Su baskını haberini alarak gece iş yerlerine gelen esnaf su altında kalan malzemelerini çıkarırken, su seviyesinin daha da yükselme ihtimali karşısında endişeli bekleyişe başladı.

Oymapınar ve Manavgat barajlarında su seviyesinin düşük olması ve barajdan su bırakılmaması ırmaktaki su seviyesinin daha da yükselmesini önlerken, sabah saatlerinde yağmurun dinmesiyle birlikte ırmakta su seviyesi düşmeye başladı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte şelalede bulunan işletmelerde temizlik çalışması başladı.

Öte yandan, Manavgat Şelalesine gelen az sayıda ziyaretçi, yağmur sularının coşturduğu şelalede fotoğraf çektirdi.

Gözden Kaçmasın ABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon Haberi Görüntüle

BÜYÜKÇEKMECE’DE SOKAKLARI SU BASTI



İstanbul Büyükçekmece’de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taşkın sonucu sokaklar göle döndü. 2 araç yarıya kadar su altına kaldı. Vatandaşlar duvar üstünden tırmanarak evlerine gitmeye çalıştı.

