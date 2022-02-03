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Çanakkale, Denizli ve Manavgat'ta şiddetli yağış

#Çanakkale#Denizli#Manavgat

Çanakkale'de aşırı yağış sebebiyle Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı taştı. İstinat duvarlarının yıkıldığı anlarda çok sayıda araç sular altında kaldı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, 'Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile personellerimiz ile engelli personellerimiz 3 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır' dedi. Polis ve belediye ekiplerinin de dün gece boyunca çay kenarındaki araçların kaldırılması için anons yaptığı ortaya çıktı. Denizli’nin Sarayköy ilçesinde de evleri su bastı. Manavgat’ta da 4 gündür aralıksız devam eden yağmur, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

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21/21Çanakkale, Denizli ve Manavgatta şiddetli yağış

Denizli

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#Çanakkale#Denizli#Manavgat