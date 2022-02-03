ABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon

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ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, helikopterle taşınan kuvvetlerin, Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'ye indiğini duyudur.

Bölge sakinleri uluslararası haber ajansı AFP'ye operasyonun düzenlendiği bölgeden top atışları ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Gözlemevi şefi Rami Abdel Rahman AFP'ye verdiği demeçte, operasyonun koalisyonun Ekim 2019'da İdlib'de DAEŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Rahman, bölgedeki çatışmaların iki saat sürdüğünü ve operasyonun odak noktası olan cihatçıların kimliklerinin açıklanmadığını söyledi.

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'ÖLÜMLER İLE İLGİLİ DOĞRULANMIŞ RAPORLAR VAR'

Rahman ayrıca sayıları veya kimlikleri hakkında ayrıntı vermeden 'ölümlerle ilgili doğrulanmış raporlar' olduğunun altını çizdi.

DAEŞ'e karşı savaşmak için oluşturulan uluslararası koalisyon, AFP'nin operasyonla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Koalisyon sık sık İdlib'de El Kaide bağlantılı cihatçı liderleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Konu ile ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.