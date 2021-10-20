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Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı

#Çanakkale#Levrek#Balık
Çanakkale Boğazında 7 kiloluk levrek yakaladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 20 yıldır amatör balıkçılık yapan Hasan Akçay (48), 7 kiloluk levrek avlarken, kilosunu 100 liradan sattı.

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Gelibolu'da yaşayan Hasan Akçay, 7 metrelik teknesiyle balık avına çıktı. Çanakkale Boğazı'nda denize attığı ağları çeken Akçay, 7 kiloluk levrek yakaladı. Akçay, avladığı levreği balıkhanede kilosu 100 liradan sattı. Ağları çekmeye başladığı sırada hüsran yaşadığını belirten Hasan Akçay, "Bir süre sonra ağ, ağırlaşmaya başladı. Çekmeyi sürdürürken ağa büyük levrek takıldığını gördüm. Allah bereket versin" dedi.

Balıkhanede levrek satın alan esnaftan Özgan İş de "Bu tür balıklar uzun zamandır nadir geliyordu. Bunların müşterileri özel. Hemen levreği İstanbul'a gönderdik" diye konuştu.

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