Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı

Gelibolu'da yaşayan Hasan Akçay, 7 metrelik teknesiyle balık avına çıktı. Çanakkale Boğazı'nda denize attığı ağları çeken Akçay, 7 kiloluk levrek yakaladı. Akçay, avladığı levreği balıkhanede kilosu 100 liradan sattı. Ağları çekmeye başladığı sırada hüsran yaşadığını belirten Hasan Akçay, "Bir süre sonra ağ, ağırlaşmaya başladı. Çekmeyi sürdürürken ağa büyük levrek takıldığını gördüm. Allah bereket versin" dedi.
Balıkhanede levrek satın alan esnaftan Özgan İş de "Bu tür balıklar uzun zamandır nadir geliyordu. Bunların müşterileri özel. Hemen levreği İstanbul'a gönderdik" diye konuştu.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!
Bir taksi plakası bir kişinin olacak
SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay
CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!