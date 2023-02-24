Can dostları için mücadele

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ilk 4 katı alışveriş merkezi olan 8 katı ise 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi, depremlerde hasar gördü. 1 bloku yıkılan Galeria’da 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce ‘ağır hasarlı’ raporu verilen Galeria’nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi. 1999’da hizmete giren ve kentin ilk alışveriş merkezi olan AVM ile bloklarda önceki gün sabah saatlerinde yıkım başladı. Yıkım yapılırken içeride olduğu fark edilen kediler nedeniyle 15.00 sıralarında çalışmalar durduruldu.

HELİKOPTERLİ DESTEK

Kedilerin kurtarılması amacıyla dronla ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak’ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter Diyarbakır’a geldi. Galeria Sitesi’nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi. Önceki akşam saatlerinde vinçle kedilerin bulunduğu kata çıkarılan arama kurtarma gönüllüleri, 7’nci saatte ‘Zena’ isimli kediyi yakalayarak enkazdan çıkardı. Zena, kontrolleri yapılmak üzere Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi’ne teslim edildi.

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Dün saat 04.00 sıralarında da ‘Jahrettin’ isimli kedi kurtarılarak sahibi Ezra Elbistan’a teslim edildi. Elbistan gözyaşları içerisinde kedisini kucağına aldı. Kedi, sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Galeria Sitesi ’nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen asker, kedilere ulaşmaya çalışmıştı.

‘DİRENÇLİ ÇIKMIŞLAR’

Ezra Elbistan, “Jahrettin’i büyük bir çabayla kurtardılar. Burada yetkililere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir destek verdiler. Kedime kavuştum. Sağlığı iyi” dedi. Kediyi kurtaran AFAD gönüllüsü, “Bizler vesile olmaya çalıştık. Her insanı kurtardığımız gibi hayvanları da kurtarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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8 KEDİ KURTARILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, 8 kediyi sağ olarak çıkardıklarını, 7 tanesini sahiplerinin teslim aldığını açıkladı. 1 tanesinin de çip kontrolü ile sahibine ulaşılmaya çalışıldığını aktaran Kızılay, “Muhtemelen sahipli bir kedi olmayabilir. Onu da yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendireceğiz. İçeride olan kedilerin kapanlara girmesiyle onları da sağ salim çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.