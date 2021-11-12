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Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrailli çift adliyeye sevk edildi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çamlıca Kulesi#İsrailli
Çamlıca Kulesinden Erdoğanın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrailli çift adliyeye sevk edildi

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O. adliyeye sevk edildi.

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Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi.

O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak, durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

İsrail uyruklu N.O. ile M.O., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emanetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çamlıca Kulesi#İsrailli

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