Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan kur açıklaması!

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda yaptığı konuşmada, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.

Bakan Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.

Pandemi süreci boyunca Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 357 milyar TL kredi kullandırıldığını açıklayan Bakan Elvan, tarım sektöründe ise 701 bin üreticiye 50 milyar TL kredi kullandırıldığını ifade etti.

Bakan Elvan, "Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" dedi.

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"ENFLASYONUN SEYRİ TEMKİNLİ OLMAYI GEREKTİRİYOR"

"2021'i geçmiş dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatacağız." diyen Elvan, "Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." dedi." açıklamasında bulunda. Bakan Elvan bu yıl toplam halka arz sayısının da 46 olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu belirten Bakan Elvan, "Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya devam edecek. Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız.

"155 MİLYAR TL ALACAK YAPILANDIRILDI"

"Gelir politikalarımızla yatırımları, katma değerli üretimi, ihracatı, yurt içi tasarrufları ve nitelikli istihdamı destekliyoruz." diyen Bakan Elvan, "Yapılandırma kanunundan yararlanmak üzere 5,9 milyon mükellefimiz başvuruda bulundu, 155 milyar TL toplam alacak yapılandırıldı. Yapılandırma kanununu kapsamında 1 Kasım 2021 itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

"GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU AÇISINDAN EN AZ BORÇLU ÜLKELERARASINDA YER ALMAKTA"

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2020 yılı içerisinde 29 aya kadar düşen iç borçlanmanın ortalama vadesinin, 2021yılı Ekim ayı itibarıyla 56 aya yükseltildiğini söyleyen Elban, "Borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurt içi borçlanmada döviz cinsi senetlerin payını azalttık. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz. Ülkemiz, genel yönetim borç stoku açısından en az borçlu ülkelerarasında yer almaktadır." dedi.

2022 yılında toplam 498 milyar TL borçlanma yapmayı planladıklarını belirten Bakan Elvan, "Önümüzdeki dönemde de halka arz dahil olmak üzere, yeni ve alternatif modellerle özelleştirilme potansiyeli olan şirket ve varlıkları portföye dahil edeceğiz. Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı için yeşil tahvil ve sukuk ihraçlarına ilişkin rehberi yıl sonuna kadar yürürlüğe koyacağız." ifadelerini kullandı.

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"YAKINDA DUYURACAĞIZ"

Hazine'nin uluslararası ESG tahvil piyasasında, farklı borçlanma enstrümanları aracılığıyla dış finansman sağlamasına imkan verecek "Sürdürülebilir Finans Çerçeve Dokümanı"nı tamamladıklarını ve yakında duyuracaklarını ifade eden Elvan, "Çerçeve dokümanı; yeşil tahvil ihracı yanında sosyal tahvil, sürdürülebilir tahvil ve yeşil kira sertifikası gibi farklı borçlanma enstrümanlarını ihraç etme imkanı da sağlayacak." açıklamasında bulundu.