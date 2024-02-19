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Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam gözaltına alındı

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#Diyarbakır#Cami#Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 14:24

Diyarbakır'da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçakla korkutan S.S. (72), gözaltına alındı.

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Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı. İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam gözaltına alındı

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin işlemşeri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

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#Diyarbakır#Cami#Çocuk

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