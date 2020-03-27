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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Cami avlusunda namaz kıldılar

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Cami avlusunda namaz kıldılar
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak Esenyurt'ta bulunan Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.

 

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