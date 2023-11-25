Çalışan emekli de ikramiye alacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği Haliç Kongre Merkezi’ndeki İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ile İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü Buluşması’na katıldı. Erdoğan Öğretmenler Günü programında, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiyeyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan “İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkânından faydalanacak” dedi. Erdoğan “Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Hazırlıklarını tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis’e sunacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

İHRACATTA TARİHİ BAŞARI

Erdoğan ihracat toplantısında da Türkiye’nin tarihi bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Erdoğan özetle şöyle konuştu: “Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı yapan tüm şirketlerimizle gurur duyuyoruz. Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz bu ülkenin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırın. Yeter ki siz Türkiye’nin potansiyeline güvenmeye, inanmaya devam edin. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayız.

YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR

İhracat hacminde hep birlikte tarihi bir başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda sadece 36.1 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz geçen sene 254.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı arttıran üçüncü ülke oldu. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve sorunlara rağmen ihracatımız yükseliş trendini hâlâ devam ettiriyor. Son olarak ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254.8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son iki ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik, hamdolsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık.”

Haberin Devamı

O EV SAHİBİNE SORMAK LAZIM...

- Erdoğan, konuşmasında enflasyona da değindi: “Hayat pahalılığı ve fahiş kira artışlarının ücretlilerde oluşturduğu baskının farkındayız. Fakat ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayız. Dün bir vatandaşım bana dedi ki ‘Ev sahibi beni sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyorum. Kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya çıkarsın diyor’. İnsaf, 2 bin 500 liradan 7 bin 500’e çıkarmak. Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulundum. Dedim ki ya uygun bir kiralık bulun ya da TOKİ’nin evleri varsa imkân sağlayın. Şimdi o ev sahibine ‘Sende vicdan var mı’ diye sormak durumundayız. Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri hayata geçiriyoruz.”

FAŞİZM ENGELİ

Haberin Devamı

- “Türkiye’yi içine kapatmayı hedefleyen söylemleri iyi niyetli bulmuyoruz. Beşinci kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm büyük Türkiye yolundaki en büyük engellerden biri. Faşizm bilimin, sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz.”