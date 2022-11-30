Çağla Alara Pınarcı'nın ölüm nedeni belli oldu! Konserde fenalaşıp hayatını kaybetmişti

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Hatay İskenderun’da yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında bayram tatilini değerlendirmek için İstanbul’a gelmişti. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen iki arkadaş akşamları da eğlence mekânlarında vakit geçirmişti. İki arkadaş Harbiye’deki Küçükçiftlik Park’a gitmişti. Burada konser alanında vakit geçirirlerken saat 21.45 sıralarında Çağla bir anda fenalaşıp, bayılmıştı.

PARKTA FENALAŞTI

Arkadaşı Mehmet Ö.B., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemiş, parka gelen ambulans Çağla’yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmüştü. Arkadaşı da peşlerinden hastaneye gitti. Hastaneye ulaştıklarında Çağla’nın hayatta olmadığı anlaşılmıştı. Çağla’nın öldüğünü haber alan erkek arkadaşı Mehmet Ö.B., hastaneden ayrılarak ortadan kaybolmuştu. Öte yandan polis, Çağla Alara'’nın parkta fenalaştığı yerde inceleme yapmıştı. Olay ardından polis ve adli kurumun raporları sonrası Pınarcı'nın ölüm nedeni netleşti.

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KONSERDEKİ ÖLÜME TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Adli tıp kurumundan gelen otopsi raporunun da eklendiği dosyaya takipsizlik kararı verildi. İhtisas kurumunun raporunda çoklu uyuşturucu kullanımına dikkat çekildi.

CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever olayla ilgili detayları paylaşırken, "Genç kızın ölümünde üçüncü bir kişiye atfedilemeyeceğine dikkat çekildi. Çağla Alara Pınarcı'nın ölümünde iddia veya şikayette bulunulmadı. Pınarcı'nın ölümü kayıtlara uyuşturucu kullanımına bağlı zehirlenme olarak geçti. Takipsizlik kararında sulh ceza hakimliğine itirazın açık olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.