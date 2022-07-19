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Çağla nasıl öldü

#Çağla Alara Pınarcı#Şüpheli Ölüm#Uyuşturucu
Çağla nasıl öldü

Bayram tatili için arkadaşıyla Hatay İskenderun’dan İstanbul’a gelen üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı hayatını kaybetti. Polis, Çağla’yı ambulansla hastaneye getirerek ortadan kaybolan erkek arkadaşı Mehmet Ö.B.’yi arıyor. Çağla’nın ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Hatay İskenderun’da yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile birlikte bayram tatilini değerlendirmek için İstanbul’a gelmişti. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen iki arkadaş akşamları da eğlence mekânlarında vakit geçirmişti. İki arkadaş geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Harbiye’deki Küçükçiftlik Park’a gitmişti. Burada vakit geçirirlerken saat 21.45 sıralarında Çağla bir anda fenalaştı ve bayıldı.

PARKTA FENALAŞTI

Arkadaşı Mehmet Ö.B., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Parka gelen ambulans Çağla’yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Arkadaşı da peşlerinden hastaneye gitti. Hastaneye ulaştıklarında Çağla’nın hayatta olmadığı anlaşıldı. Çağla’nın öldüğünü haber alan erkek arkadaşı Mehmet Ö.B., hastaneden ayrılarak ortadan kayboldu. Polis, Çağla’nın parkta fenalaştığı yerde inceleme yaptı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.B.’yi yakalamak için araştırma başlattı. Çağla’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin ulaştığı Çağla’nın ailesi, Hatay İskenderun’da yaşadıklarını, kızlarının erkek arkadaşıyla gezmek için İstanbul’a gittiğini söyledi. Polis, Çağla’nın ölümünün uyuşturucudan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

 

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#Çağla Alara Pınarcı#Şüpheli Ölüm#Uyuşturucu

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