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Çadırlarda ilk sahur

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Çadır#Sahur
Çadırlarda ilk sahur
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar görünce çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

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Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da da Defne ilçesi Orhanlı bölgesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadır kentte 500 çadırda yaşayan 2 bin afetzede için sahur düzenlendi.

Çadırlarda ilk sahur

Günlük yemeğin dağıtıldığı alanda düzenlenen sahur mönüsünde; yayla çorbası, peynir, bal, zeytin ile çay yer aldı. Acılarının tarifi olmadığını dile getiren depremzede Perihan Köseoğlu, “Acılar içindeyiz, her şeyimizi kaybettik. En önemlisi kayıplarımız çok. Yine de şükrediyoruz; yaşıyoruz, çok şükür. Bu lokmayı acı şekilde yiyoruz. Arkamıza baktığımızda acılarımızın tarifini yapamıyorum. Ne gökte ne yerdeyiz” dedi. Adıyaman’da da çadırda sahur yapan depremzede Kemal Ballı da, “Öncelikle Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Tabii buruk bir ramazan” diye konuştu.

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#Deprem#Çadır#Sahur

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