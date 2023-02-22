Çadır kentte bir gün

Haberin Devamı

Hatay’ın dört bir yanında AFAD, valilikler, belediyeler ve tüm gönüllülerin çalışmalarıyla çadır kentler oluşturuldu. Deprem felaketinin ardından ilk günlerde çadırların, elektriğin ve suyun depremzedelere ulaşması konusunda yaşanan sıkıntılar depremin 15. gününde bir nebze azalmış durumda. Hatay’ın en büyük 4 çadır kentini ziyaret ederek depremzedelerle buralardaki durumu konuştuk. Ziyaret ettiğimiz dört çadır kentte toplam 8 bin kişiden fazla insan konaklıyor. Şehrin en büyük çadır kentlerine ise kentin üç stadyumu ev sahipliği yapıyor. Yeni Hatay Stadyumu, Samandağ Stadyumu ve Kırıkhan Stadyumu bölgenin en büyük üç çadır kentinin başında geliyor.

TEK PROBLEM ISITICI

AFAD’ın Hatay’da kurduğu ilk ve en büyük çadır kentlerden olan Yeni Hatay Stadyumu’ndaki çadırkentte düzen hâkim. Kırıkhan Stadyumu’nun hemen bitişiğindeki geniş halı saha alanı ise Kırıkhanlı depremzedelerin yeni evi haline geldi. 127 çadır bulunan Kırıkhan çadır kentinde tüm depremzedelere sabah çorba ikram ediliyor öğle ve akşam sıcak yemek çıkıyor. Beykoz Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kentte işbirliği yapıyor. Pek çok şirket de çadır kente malzeme desteğinde bulunuyor. Örneğin Arçelik çadır kente çamaşır makineleri kurmuş. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın psikologları ve rehber öğretmenleri depremzedelerle ve çocuklarla atölyeler düzenliyor. Çocuklar futbol ve voleybol oynuyor. Çadır kentte süren tek problem yerlerde sentetik malzeme olduğu için yangın riskine karşı ısıtıcıların kullanılmasına izin verilmiyor.

Haberin Devamı

‘GİTMEYİN ÖĞRETMENİM’









Samandağ Stadyumu’ndaki çadır kentte de yaşayanlar durumlarından memnun. İlk günlere göre yardımların daha sistemli ulaştığını belirtiyorlar. Elektrik ve suyun bulunduğu çadırda duşlar önceki gün kurulmuş. Bakanlık görevlisi rehber öğretmen Özlem Kayım Bursa’dan gelmiş ve çadır kentteki çocukların sevgilisi haline gelmiş. Kayım, “Ben cuma döneceğim” deyince tüm çocuklar ona sarılıyor ve “Gitmeyin öğretmenim” diye bağırıyor. Çocuklar rehber öğretmenlerle pek çok atölye gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

MASKOT BONCUK









Samandağ’daki stadyumda 250 çadır bulunuyor. Çadır kentte dolaşırken Bedia Samsun ve köpeği Boncuk’u görüyoruz. Samsun, “Evimiz yana yattı, oğlum ‘Anne Boncuk’u kurtar’ diye bağırdı. Boncuk’u aldığımız gibi kendimizi dışarı attık” diyor. Boncuk tüm çadır kentin maskotu haline gelmiş.

‘İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR’









Merkezde bulunan Primemall alışveriş merkezinin yakınına kurulan çadır kentte de düzen kurulmuş durumda. Depremzedelerden Güven Tümkaya, “Bu koşullarda yetkililer ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Eksik olmasınlar. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Pizza, hamburger bile dağıttılar burada” diye konuştu. Başka bir çadırdan bizi davet eden Ömer-Elif Çelik çifti 20 yıl önce evlat edindikleri 21 yaşındaki kızları Büşranur Ekener ile bizi tanıştırıyor. Ömer Çelik, “Kızım benim canımdan öte. Dünya kadar borçlandım onu evlendirdim ama maalesef evlerimiz yıkıldı. Taksitini ödediğim eşyalar da altında kaldı. Ama olsun Büşranur hayatta ya, damadımızı da aldık çadıra, buna da şükür diyelim” diye konuşuyor.