Caddebostan sahilinde yine aynı görüntü! Kırmızıya büründü

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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

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Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi. Sahilde spor yapan kişi de,"Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu.