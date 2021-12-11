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Caddebostan sahilinde yine aynı görüntü! Kırmızıya büründü

#Yosun#Kırmızı#Caddebostan

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahilini yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için İBB ekipleri  çalışma başlattı.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

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Caddebostan sahilinde yine aynı görüntü Kırmızıya büründü

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.  Sahilde spor yapan kişi de,"Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu. 

Caddebostan sahilinde yine aynı görüntü Kırmızıya büründü

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#Yosun#Kırmızı#Caddebostan

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