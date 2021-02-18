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Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

C vitamini ve çinko koronavirüs tedavisinde etkili mi?

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C vitamini ve çinko koronavirüs tedavisinde etkili mi?
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ABD'de yapılan araştırmada, çinko ve C vitamini takviyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde ciddi bir etkisi olmadığı tespit edildi.

ABD’de Cleveland Clinic’ten bilim insanları, çinko ve C vitaminlerinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemlemek üzere çalışma yürüttü.

Bilim insanlarının 214 Kovid-19 hastasını incelendiği çalışmada, Nisan-Ekim 2020 tarihleri arasında bazı hastalar standart tedavi görürken, bazılarına ise standart tedavinin yanı sıra çinko glukonat (50 mg) ve C vitamini (8000 mg) verildi.

Araştırma sonucunda, C vitamini ve çinko alan hastalarla, standart tedavi uygulanan hastalar arasında semptomların şiddetinde ve süresinde önemli bir farka rastlanmadığı tespit edildi.

Cleveland Clinic'in Göğüs ve Kalp Damar Enstitüsünden Milind Desai, Kovid-19 hastalarında C vitamini ve çinkonun standart bakıma kıyasla bir tedavi olarak etkisiz olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Jama Open Network dergisinde yayınlandı.

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