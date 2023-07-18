×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Buzulların arasına düşen dağcılar aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#AFAD#UMKE
Buzulların arasına düşen dağcılar aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Hakkari’ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, önceki gün öğle saatlerinde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’na çıktı.

Haberin Devamı

Gruptaki Adıyaman’dan geldiği belirtilen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mehmet Aydın ve Hakime Koç’u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Ekiplere, vatandaşlar da destek verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#AFAD#UMKE