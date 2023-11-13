‘Büyükşehir’ denklemi

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ÖZGÜR Özel, partisinin yeni “A Takımı”nı belirlediği önceki günkü ilk Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıklarını ilan ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu dışarıda tutarak hiçbir bir il ya da ilçede kimseye adaylık sözü vermediklerini söyledi.

CEZALANDIRMA NİYETİ DEĞİL

“Biz de PM’nin önüne yüksek memnuniyet oranları dikkate alınarak dile getirilen bu üç belediye başkanıyla geleceğiz” diyerek Yavaş, İmamoğlu ve Çerçioğlu’nun yeniden aday olacağının mesajını veren Özel’in başta İzmir, Antalya, Adana ve Mersin olmak üzere diğer başkanlarla ilgili işaret vermemesi dikkat çekti. Adayların halkın memnuniyetine ve seçilebilirlikleri kriterlerine göre yapılacak ve “sonucuna uyulacak temayül yoklaması” ile belirleneceğini de söyleyen Özel, “Hiçbir belediye başkanını değişim karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi kendisine vermemek niyetinde değilim. Hiçbir belediye başkanı da bize destek verdi diye hak etmediği göreve gelmeyecek” sözleriyle de mesaj verdi.

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HANGİ İLLERDE DEĞİŞİM OLACAK

Özel’in bu açıklamaları yerel seçimler öncesinde kulisleri hareketlendirdi. CHP’deki büyükşehirlerden Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen’in yeniden adaylığına, Tekirdağ ve Muğla’da ise aday değişimine kesin gözüyle bakılırken gözler İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Hatay’a çevrildi. Kulislerde bu büyükşehirlerden bazılarında aday değişimi olabileceği konuşulurken, ismi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Selin Sayek Böke “gölge kabine”de de “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” ile görevlendirildi.

GÖLGE KABİNE ELEŞTİRİSİ

KULİSLERE göre Özel’in yeni MYK mimarisine de bazı PM üyelerinden özellikle “gölge kabine” üzerinden, “eleştirdiğimiz ve iktidara geldiğimizde kaldıracağımızı halka vaadettiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemini taklit ediyoruz” eleştirisi geldi. Parti çevrelerinde, yönetimde önemli kararların Özel-İmamoğlu dengesiyle oluşturulan ve “idari görevler” olarak tanımlanan isimlerle alınacağı iddialarının dillendirilmesi de dikkat çekti. CHP’nin kurultayda belirlenen yeni Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) da başkanlığa Turan Taşkın Özer, Başkan Yardımcılığına Ayça Akpek Şenay ve Sekreterliğe de Deniz Çakır seçildi. YDK Başkanı Özer’in de İmamoğlu’na yakın isimlerden olduğundan söz ediliyor.

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DANIŞMANLARLA YOLLAR AYRILDI

ÖZGÜR Özel yönetimi ilk iş olarak Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev alan çok sayıda danışman ile yollarını ayırdı. Danışman odalarının bir bölümü yeni MYK üyelerine, bir bölümü de genel merkez ziyaretlerinde il ve ilçe başkanlarının kullanımına verildi.