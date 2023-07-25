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Büyükçekmece'de bakımevindeki görüntüler infial yaratmıştı: 2 şüpheli tutuklandı

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#Büyükçekmece#Bakımevi#Şiddet
Büyükçekmecede bakımevindeki görüntüler infial yaratmıştı: 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:25

İstanbul Büyükçekmece'de, bir engelli bakımevindeki çalışanın bakıma muhtaç hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bakımevindeki şiddet görüntüleriyle ilgili şüpheli Nuri C. ile yanında bulunduğu belirlenen Melek P. tutuklandı.

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Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı, Melek P.'nin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken güldükleri duyuluyordu.

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatılırken, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri C. ile Melek P. tutuklandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

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#Büyükçekmece#Bakımevi#Şiddet