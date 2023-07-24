Bakımevinde kan donduran görüntüler! İstanbul Valiliğinden ve Bakanlıktan açıklama geldi

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Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişi, iddiaya göre hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sormuştu. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetmişti. Yürekleri sızlatan görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki toplamıştı.

'ENGELLİ BAKIM MERKEZİNİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ'

İstanbul Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece ilçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup, merkezde kalan engellilerimizin çevrede bulunan uygun bakımevlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir” denildi.

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BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüntülerde yer alan personelin iş akdinin özel bakım merkezi tarafından feshedildiği belirtilirken, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir.”