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Büyük vicdansızlık! Kiracılarını susuz ve elektriksiz bıraktı

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#Bursa#Polis#Kira
Büyük vicdansızlık Kiracılarını susuz ve elektriksiz bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 10:47

Bursa’da 2 katlı bir apartmanı alan ev sahibi, binada kalan kiracıların oturdukları daireleri hemen boşaltması için elektrik ve suyu kesti. Şehrin merkezinde karanlıkta ve susuz kalan aileler ev sahibine tepki gösterirken, ilk okula giden çocukları ise mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldı.

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İddiaya göre, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Çınarönü Mahallesi 2. Alp sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanı 1 ay önce satın alan F.D , yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evlerini boşaltmasını istedi.

Aileler bu isteğin üzerine ev sahibinden başka bir daire bulana kadar kısa bir süre istedi. Fakat daha 15 gün geçmeden kapıya gelen ev sahibi su ve elektrik aboneliklerini kendi üzerine aldı. Kısa bir süre sonra kiracılarına baskı yaparak çıkarmak isteyen F.D elektrik ve suyu kesti. Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeşlerine göndermek zorunda kaldı.

Büyük vicdansızlık Kiracılarını susuz ve elektriksiz bıraktı

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Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir, “Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi olacağım” diye konuştu.

Büyük vicdansızlık Kiracılarını susuz ve elektriksiz bıraktı

Aynı mağduriyeti yaşayan Nuray Yılmaz ailesi ise, “Yaşlı anneme ben bakıyordum. Elektrik ve suyumuzu kestiler. Burada hasta olacak diye annemin bakımını stlenmeme rağmen kardeşime teslim etmek zorunda kaldım. Mutfakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. Ne dolap kaldı, ne ürün” dedi.

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#Bursa#Polis#Kira

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