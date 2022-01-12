'Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çekiçle döven, kalemle yazan, iğneyle diken, testereyle biçen mübarek eller bir yandan gönüllerin fethi için gayret gösteriyor. Dünyada geleneksel sanatların unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda yaşayan insan hazineleri listemizin her geçen yıl daha da büyümesi milletçe bu ulvi gayeye sarılmayı sürdürdüğümüzü gösteriyor.

KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR

Bugün de ülkemizin dört bir yanındaki ustalarımız, sanatçılarımız ebru, hat, kalem işi, minyatür, çini, oyma, kakma, taş işleme, deri işleme, ahşap işleme gibi sahalarda paha biçilmez eserler çıkarıyor. Kendi alanlarında hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerileriyle ortaya koydukları ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz değerler kazandıran, yüreklerinde koca bir aşkı, ellerinde emsalsiz mahareti sımsıkı tutan bu sanatkârları takdir etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yaşayan İnsan Hazineleri listemize sürekli yeni ilaveler yapmak, ender bilgi ve beceri gerektiren birçok mesleğin ihyasına vesile olacak. Önümüzdeki dönemde bu tür çalışmaları daha çok destekleyerek ustalarımızın ve sanatkârlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz.

Haberin Devamı

KENDİMİZ OLARAK KALMAK

İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekânın gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve kendimiz olarak daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu maziden atiye kurduğumuz köprüyü hem aslıyla hem teknolojinin verdiği imkânlarla sınırları girerek genişleyen yorumlarıyla güçlü tutmaktan geçiyor. Son iki asrını dış saldırılar yanında kendi iç çekişmesiyle, ayrışmalarıyla hatta kavgalarıyla geçiren bir milleti, yeniden bir olalım, diri olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım anlayışı etrafında toplamayı başardığımıza inanıyorum. Bu sayede vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı arttırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

Haberin Devamı

ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamımızı yeni bir inkişafla, yeni bir yükselişle, yeni bir zaferle taçlandırmak istiyoruz. Bugün de inşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. Dün başardık bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye’yiz çünkü biz Türk milletiyiz.”

‘YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ’ ÖDÜL ALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl ebrudan tezhipe; kazaziyeden, semerciliğe kadar kültür ve sanatın gelecek kuşaklara aktarılması için gecesini gündüzüne katan 21 sanatçıyı ödüle değer buldu. Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceği Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle sahiplerine ulaştı.

Haberin Devamı

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Ödüle hak kazanan sanatçılar şöyle:

* Tevfik Alparslan Babaoğlu-Ebru Sanatı

* Fatma Çiçek Derman-Tezhip Sanatı

* Alpay Ekler-Karagöz Sanatı

* Ayten Tiryaki-Hat Sanatı

* Amir Ateş-Mevlit Geleneği

* Gülbün Mesara-Tezhip, Katı ve Minyatür Sanatı

* Fatma Önkol-Masal Anlatma Geleneği



* Ali Akbey-Geleneksel Ahşap Oyuncak Yapım Geleneği

* Hasan Tabakoğlu-Kazaziye Ustalığı

* Mustafa Sami Onay-Tahta Kaşık Yapım Ustalığı

* Hasan Tuluk-Metal El İşçiliği Geleneği

* Hüsamettin Yivlik-Geleneksel Ahşap Oyma Sanatı

* Sevim Ataner-Ehram Dokuma Ustalığı

* İbrahim Atıcı-Semer Yapım Ustalığı

* İsmail Araç-Karatabak Dericilik Ustalığı

Haberin Devamı

* Mehmet Başsav-Geleneksel Lületaşı Ustalığı

* Mehmet Orhan Çakıroğlu-Yemeni Yapım Ustalığı

* Mustafa Civelek-Islık Dili Geleneği

* Nahya Güzelyurt-Yorgan Yapım Ustalığı

* Salim Yaşar-Çömlek Ustalığı

* Tansel Işık-Ağaç Baston Yapımı Ustalığı

* Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Mehter Geleneği.

Yorgan ustası Nahya Güzelyurt, Türk bayrağı ve Atatürk motifli minyatür yorganı Erdoğan’a takdim etti.





EL İŞİ SANATÇISI

* Nahya Güzelyurt, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan yorgancılığı 30 yıldan fazla süredir yaşatmaya çalışıyor. Güzelyurt, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın el işi sanatçısı olarak biliniyor.

Haberin Devamı





* Hüsamettin Yivlik 1968 yılında İstanbul Sağlık Müzesi Atölyesi’nde memur olarak çalışırken ahşap oyma sanatını kendi kendine öğrenmeye başladı. Klasik çalışmanın dışında kendine has alet ve yöntemlerle hat oymacılığını en ince detaylara kadar işleyebilen Yivlik, yazılmış hattı çizilmiş tezhibi bütün özelliklerini koruyarak sert malzemelere uygulayabiliyor.



* Hafız ve mevlithan olan Amir Ateş’in ödülünü yeğeni Kemaleddin Metin aldı.



* Hayatını kaybeden masal anlatıcısı Fatma Önkol’un ödülünü ise kızı Ayşe Önkol Narşap, Erdoğan’ın elinden aldı.

HOLLYWOOD’A YEMENİ

* Yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu ise bilinen siyah ve kırmızı yemenilerin aksine onlarca farklı renkte yemeni üretmeye başladı. Çıraklıktan başladığı mesleğini Hollywood filmlerinde oynayan dünyaca ünlü isimlere yemeni üretimiyle devam ettiriyor. Çakıroğlu, tescilli ismiyle küçük dükkanında doğal deriden farklı modellerde yemeni üretiyor.



